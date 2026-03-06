Assicurazioni auto, come cambiano il rischio e i costi

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Gli incidenti stradali non incidono solo sulla sicurezza, ma anche sull’equilibrio economico del settore assicurativo. Dall’Osservatorio Verti Movers, basato su un ampio campione di assicurati, emerge una distribuzione territoriale dei sinistri che influisce direttamente sulla valutazione del rischio e sulla formazione dei premi.

Oltre alla frequenza degli incidenti, entrano in gioco fattori come l’aumento dei costi di riparazione, l’aggiornamento dei parametri risarcitori e la crescente complessità tecnologica dei veicoli. La diffusione delle auto elettriche e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, se da un lato migliora la sicurezza, dall’altro comporta interventi tecnici più onerosi.

In un contesto segnato da inflazione e trasformazione della mobilità, il mercato assicurativo è chiamato a adattarsi rapidamente. Con Marco Buccigrossi, Digital Business Director di Verti Assicurazioni, abbiamo approfondito quali dinamiche incidono sui prezzi delle polizze e quali scenari si prospettano per automobilisti e operatori del settore.

In collaborazione con Verti Assicurazioni