Spazi esterni sempre più strategici tra casa e business: Enrico Lenzi, CEO di Lenergy racconta come pergole e vetrate trasformano valore e fatturato

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Imparare ad apprezzare i propri spazi significa saper valorizzare anche i piccoli giardini o terrazzi di cui si dispone a casa, o nell’immobile della propria attività.

Attraverso il suo CEO Enrico Lenzi, Lenergy, società che si occupa di ricercare soluzioni energetiche per le imprese e i privati, racconta la nuova linea di pergole bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche: un progetto che unisce estetica, comfort e visione imprenditoriale sempre all’insegna dell’efficienza energetica.

Il futuro dell’outdoor di qualità: pergotende, pergole bioclimatiche e vetrate panoramiche

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare ha ridefinito profondamente le proprie priorità. Dopo il boom di richieste per gli spazi esterni registrato nel periodo post-pandemia, elementi come terrazzi, dehors e giardini si sono trasformati in veri e propri asset strategici, superando il ruolo di semplici accessori architettonici. Per il settore residenziale (B2C), questi spazi rappresentano un fattore cruciale di attrattività e di rivalutazione dell’immobile. Per il mondo business, in particolare commerciale e hospitality, costituiscono invece un’opportunità tangibile per incrementare il fatturato e la capacità operativa.

Presidente, potrebbe spiegarci qual è la direzione di Lenergy per l’outdoor?

La nuova linea outdoor di Lenergy amplia la sua offerta introducendo pergotende, pergole bioclimatiche e vetrate panoramiche. Non si tratta di una semplice estensione della gamma prodotti, ma di una mossa strategica precisa, volta a valorizzare lo spazio come leva progettuale ed economica.

Oggi il mercato immobiliare sta attraversando un profondo cambiamento. Il valore di una proprietà non è più determinato esclusivamente dalla sua superficie interna, ma dalla qualità complessiva degli spazi che offre. L’esterno, infatti, è diventato una parte assolutamente integrante dell’esperienza sia commerciale che abitativa.

Qual è il segmento di mercato che Lenergy intende intercettare?

Lenergy ha intercettato una domanda molto precisa sul mercato: la necessità di creare ambienti esterni che siano vivibili durante tutto l’anno, combinando un’estetica di altissimo livello con una logica di investimento intelligente. La nuova linea è completa e pensata sia per il mercato residenziale sia per il mondo business.

Le pergole bioclimatiche permettono di regolare luce e ventilazione in modo naturale, riducendo il surriscaldamento e migliorando il comfort.

Le pergotende fondono armoniosamente leggerezza strutturale e design raffinato. Accostate alle vetrate panoramiche, annullano i confini tra interno ed esterno, trasformando terrazzi e dehors in oasi di comfort da vivere 365 giorni all’anno, con un impatto visivo minimo che esalta la bellezza dello spazio.

A chi è rivolta questa proposta?

Si tratta di una proposta dedicata a un target attento alla qualità e al design, ma con un approccio razionale alla spesa. Nel residenziale si parla di proprietari che vogliono valorizzare la propria casa in modo significativo.

Nel B2B, invece, il focus è sull’incremento di fatturato: un ristorante o un hotel che amplia lo spazio fruibile aumenta la capacità operativa e migliora l’esperienza cliente. L’azienda si distingue per un posizionamento di eccellenza, unito a una politica di prezzo altamente competitiva.

Ottimizziamo l’intera filiera per offrire il massimo del valore. Gestendo in modo diretto ogni passaggio, dalla fornitura all’installazione, eliminiamo i costi superflui e trasformiamo l’efficienza del nostro metodo di lavoro in un risparmio reale per il cliente.

Spazi outdoor di qualità, ma anche accessibili

Lenzi è chiaro nella sua intenzione, ovvero quella di offrire un prodotto di alto profilo senza renderlo economicamente irraggiungibile. È un equilibrio complesso: mantenere standard elevati, materiali premium e cura del dettaglio, senza trasformare il prodotto in qualcosa di elitario.

Presidente, in che modo un intervento outdoor può dare una svolta a un immobile?

L’aspetto estetico si fonde con quello finanziario. Una pergola o una vetrata panoramica non è solo un elemento architettonico, ma un intervento che incide direttamente sul valore dell’immobile. Nel settore Ho.Re.Ca., poter estendere gli spazi fruibili è un vantaggio competitivo cruciale: significa non solo aumentare il numero di coperti, ma garantire una preziosa continuità operativa in tutto l’arco dell’anno.

Qual è la differenza tra Lenergy e i suoi competitor?

In un mercato che premia sempre più le soluzioni capaci di unire materiali di pregio, design raffinato e razionalità economica, Lenergy fa la differenza. Già leader indiscusso nel campo dell’efficienza energetica, l’azienda traspone questo know-how nel mondo dell’outdoor come naturale evoluzione del proprio business.

Ponendosi come interlocutore unico, Lenergy offre al cliente una visione integrata che fonde comfort, risparmio, sostenibilità ed estetica.

Proprio come nel nostro core business, anche qui non parliamo solo di installazioni di serramenti o vetrate, ma di una vera soluzione per migliorare l’esperienza abitativa a 360 gradi. Le pergole bioclimatiche, per esempio, contribuiscono attivamente a ridurre l’irraggiamento solare diretto e abbassano il fabbisogno di climatizzazione degli ambienti interni. Parallelamente, le vetrate panoramiche migliorano sensibilmente l’isolamento, permettendo una gestione energetica molto più efficiente.

Il concetto di sostenibilità, nel mondo di oggi, non ha solo una valenza tecnologica, ma profondamente progettuale. Significa concepire spazi che non solo durano nel tempo, ma che consumano meno risorse.