Licenziato per smart working dopo una segnalazione, il giudice lo reintegra con risarcimento

Segnalare un illecito in azienda può costare il posto di lavoro? Il tribunale di Milano risponde con un netto no. Il caso

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Licenziato per smart working dopo una segnalazione, il giudice lo reintegra con risarcimento
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Dipendente segnala e viene licenziato, per il giudice va reintegrato con risarcimento. La Cassazione

Il diritto del lavoro affronta temi attualissimi, tra cui spiccano lo smart working e la tutela dei dipendenti whistleblower, cioè coloro che segnalano la scoperta di irregolarità all’interno dell’azienda.

In questo contesto, il tribunale di Milano con la sentenza n. 701/2026 offre un esempio concreto di come opera, nella pratica, la protezione riconosciuta a questi lavoratori.

Il caso è particolarmente interessante perché chiarisce quando un licenziamento può essere qualificato come ritorsivo e, di conseguenza, dichiarato nullo. Vediamolo allora più da vicino alla luce dei principi affermati dalla magistratura lombarda.

La vicenda giudiziaria, segnalazione e licenziamento ravvicinati

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