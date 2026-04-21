Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Ferrero assume stagionali a Caprarola anche senza esperienza

Ferrero ha avviato una selezione per operai e operaie da inserire nello stabilimento di Caprarola, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono legate alle esigenze produttive dell’azienda e riguardano attività in ambito industriale, con inserimenti previsti nei periodi di maggiore lavorazione.

L’iniziativa si inserisce nel piano di reclutamento stagionale che il gruppo attiva ogni anno per sostenere i ritmi della produzione nei propri stabilimenti italiani.

Contratto e orari di lavoro

Le figure selezionate saranno impiegate all’interno delle linee produttive dello stabilimento laziale. I nuovi lavoratori stagionali saranno inseriti all’interno dei diversi comparti che costituiscono le fasi della produzione alimentare, dal controllo macchinari al monitoraggio dei processi.

I contratti proposti sono a tempo determinato e legati alla stagionalità. Questo tipo di inserimento è tipico del settore, dove i picchi di produzione richiedono un rafforzamento temporaneo dell’organico.

Le attività si svolgono su turni, anche notturni e nei giorni festivi, in base alle esigenze dello stabilimento.

Quali sono i requisiti

La selezione è aperta anche a candidati senza esperienza specifica nel ruolo. Non sono richieste qualifiche particolarmente elevate, ma alcune caratteristiche considerate necessarie per lavorare in ambito produttivo.

Tra i requisiti principali:

disponibilità al lavoro su turni ;

; capacità di lavorare in gruppo ;

; estrema attenzione alle procedure e alla sicurezza ;

; flessibilità operativa.

Costituisce un elemento preferenziale aver maturato esperienze, anche brevi, in contesti industriali o produttivi, meglio se nel comparto agroalimentare.

Mansioni

Le risorse inserite si occuperanno di attività operative legate alla produzione. In particolare:

gestione delle linee e dei macchinari;

controllo qualità dei prodotti;

verifica del corretto funzionamento degli impianti;

rispetto delle procedure aziendali.

Il lavoro richiede precisione e continuità, in un contesto organizzato secondo standard produttivi definiti.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario accedere alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale Ferrero e selezionare l’offerta relativa allo stabilimento di Caprarola.

La procedura prevede l’invio del curriculum vitae aggiornato tramite piattaforma online. L’azienda valuta le candidature e contatta i profili ritenuti idonei per le successive fasi di selezione.

L’azienda

Ferrero è uno dei più grandi gruppi industriali d’Italia, attivo nel settore dolciario, con sede ad Alba e presenza internazionale. L’azienda opera in numerosi Paesi e gestisce diversi stabilimenti produttivi, tra cui quello di Caprarola, in provincia di Viterbo, a un centinaio di chilometri dalla Capitale.

Tra i prodotti più noti figurano marchi come Nutella, Kinder e Ferrero Rocher. L’organizzazione del lavoro si basa su processi strutturati e su un forte controllo della qualità lungo tutta la filiera produttiva.

Altre selezioni attive

Le assunzioni stagionali rappresentano una modalità diffusa nel comparto alimentare, dove la produzione varia nel corso dell’anno. Le aziende del settore attivano frequentemente selezioni per operai e addetti alla produzione, soprattutto nei periodi di maggiore domanda.

Queste esperienze possono essere utili per acquisire competenze di base in ambito industriale e conoscere da vicino l’organizzazione del lavoro in fabbrica. Anche Mutti, la nota azienda emiliana conosciuta per la lavorazione del pomodoro, sta cercando almeno 1.000 operai da inserire all’interno della filiera, per far fronte all’aumento del carico di lavoro estivo, stagione della maturazione del frutto.