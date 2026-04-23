Formazione e premio d’ingresso di 3000 euro. Così Fnm Autoservizi attira nuovi autisti per le linee di Como e Varese. Fnm Autoservizi ha aperto una nuova edizione dell’Academy per l’assunzione a tempo determinato, part-time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzata al conseguimento della patente D e Cqc. Successivamente si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato, full time, con un premio d’ingresso.
Il percorso di formazione prenderà avvio a settembre ed è rivolto a tutte le persone con 21 anni di età compiuti e con diploma di scuola secondaria di primo grado. Ci sono pochi altri requisiti per candidarsi.
Indice
Piano di assunzioni per autisti autobus
Fnm Autoservizi è alla ricerca di autisti da formare per la sua flotta di 166 mezzi. L’azienda copre le province di Brescia, Como e Varese, ma l’offerta di assunzione è relativa solo a Como e Varese.
Con l’intenzione di potenziare il proprio organico Fnm è alla ricerca di aspiranti autisti e autiste ai quali offrire un percorso di formazione finalizzato all’acquisizione della patente D e Cqc.
I costi della formazione saranno completamente a carico dell’azienda. La formazione inizierà a settembre 2026 presso le sedi di Saronno e Tradate.
Ci si può candidare direttamente sul sito dell’azienda.
I requisiti
Requisiti indispensabili per poter accedere all’Academy di Fnm sono:
- 21 anni compiuti;
- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- patente B in corso di validità;
- idoneità fisica e psico-attitudinale;
- acutezza visiva complessiva 10/10 naturali o 12/10 con occhiali o lenti in base all’età, come previsto dal codice della strada;
- casellario giudiziale senza precedenti e assenza di carichi pendenti;
- disponibilità al lavoro su turni e festivi.
Attenzione: è necessario superare la visita medica per completare l’iter di selezione e partecipazione alla formazione.
Per quanto riguarda le soft skills, invece, si richiedono affidabilità e flessibilità, puntualità e attitudine alle relazioni interpersonali. Nell’annuncio viene anche richiesta una spiccata motivazione a svolgere il ruolo di autista di autobus e voglia di imparare ed impegnarsi nello studio.
Formazione e premio di ingresso
L’azienda offre un iniziale contratto di assunzione a tempo determinato part-time che va a coprire la durata del periodo di formazione. Lo stesso contratto viene poi trasformato a tempo indeterminato e full time una volta acquisita la patente e superata la visita medica di idoneità.
Ma per attirare autisti e autiste l’azienda offre un premio d’ingresso pari a 3000 euro totali ripartiti in tre anni:
- 1000 euro alla stabilizzazione del rapporto di lavoro e al conseguimento della patente e idoneità;
- 1000 euro al 18esimo mese successivo alla stabilizzazione;
- 1000 euro al 36esimo mese dopo la stabilizzazione.
L’azienda offre anche un pacchetto di welfare strutturato con servizi per la tutela, la formazione e il tempo libero.