La grande azienda italiana Luxottica ha annunciato un premio di produzione per i suoi dipendenti che può raggiungere fino a 4mila euro tra importo lordo e welfare

ANSA Luxottica, premio da 4mila euro

Luxottica, marchio di ottica italiano parte del colosso italo-francese EssilorLuxottica, ha annunciato che i suoi dipendenti italiani riceveranno un premio di risultato che potrebbe arrivare fino a 4mila euro. Il premio fa riferimento agli obiettivi raggiunti dall’azienda nel 2025 e dovrebbe essere erogato in varie forme entro giugno 2026.

Questa cifra, particolarmente elevata, è frutto di un accordo con i sindacati, che si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto nelle trattative con l’azienda. Il premio è anche l’effetto di un annata particolarmente positiva per Luxottica, definita “storica” dalla dirigenza.

Il premio di risultato da 4mila euro di Luxottica

Il premio annunciato da Luxottica è stato condiviso, nelle cifre e nelle modalità di distribuzione, da tutti i sindacati del settore, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Il contributo si divide in:

3.090 euro lordi di premio base;

fino a 633 euro addizionali a seconda dei ruoli dei dipendenti.

La cifra di 4mila euro di cui parlano i comunicati dell’azienda e dei sindacati si raggiunge convertendo l’importo lordo in beni e servizi di welfare. Il welfare aziendale, infatti, è esente da tassazione fino a un massimo di 2.000 euro all’anno se il dipendente ha figli a carico, e ha comunque in vari casi una tassazione più agevolata rispetto a quella di un premio di risultato.

Piergiorgio Angeli, Chief people officer di EssilorLuxottica, ha commentato all’agenzia di stampa Ansa:

Siamo felici di confermare anche quest’anno un importante premio di risultato. Crediamo che il successo di un’azienda non si misuri solo nei numeri, ma anche nelle modalità con cui si realizzano e nella sua capacità di creare valore per tutti. Per questo, le persone, il senso di comunità e il benessere sociale sono al centro delle nostre strategie.

La soddisfazione dei sindacati

Anche i sindacati si sono detti particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto con Luxottica per il premio di risultato dei dipendenti italiani. Le sigle hanno diffuso un comunicato congiunto, che recita:

Il premio di risultato rappresenta un riconoscimento concreto del contributo fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori ai risultati di EssilorLuxottica ed è, al tempo stesso, un segnale significativo di attenzione e valorizzazione del lavoro.

Il sindacati hanno anche lodato il comportamento dell’azienda all’interno del dialogo con le parti sociali, e il suo impegno nel mantenere la produzione in Italia.

Come sta andando Essilor-Luxottica

Un premio di risultato così alto è il risultato anche di un anno particolarmente positivo per EssilorLuxottica. L’azienda di occhiali ha infatti pubblicato lo scorso febbraio i risultati del 2025, che si possono riassumere in:

un aumento dell’11,2% del fatturato, arrivato a 28,5 miliardi di euro;

un utile costante a 2,3 miliardi di euro, con un margine operativo del 16%;

un dividendo per gli azionisti da 4 euro per azione.

EssilorLuxottica non ha soltanto espanso il proprio business tradizionale, gli occhiali appunto, ma ha stretto partnership importanti con altre grandi aziende, tra cui Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, per produrre i RayBan Meta Smart Glasses, gli occhiali con telecamere e speaker integrati.