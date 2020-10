Le 10 Top Startup italiane 2020 secondo LinkedIn: ecco dove trovare lavoro

Hanno resistito al Covid reinventandosi, e ottenendo grandi risultati. E sono già impegnate a scrivere la storia dell'innovazione italiana. Per la prima volta in Italia è stata pubblicata la classifica LinkedIn Top Startups, che raccoglie dieci giovani aziende in crescita che non solo hanno dimostrato la loro resilienza durante la crisi Coronavirus ma stanno addirittura assumendo nuove figure.