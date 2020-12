Ristori quater, a chi vanno i bonus da 1.000 e 800 euro di dicembre

editato in: da

Una nuova indennità una tantum dell’importo di 1.000 euro in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

È quanto prevede il decreto Ristori quater in favore degli stagionali e dei lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, degli autonomi occasionali, degli incaricati alle vendite a domicilio e dei lavoratori dello spettacolo.

Lo stesso decreto riconferma l’indennità di 800 euro per il mese di dicembre 2020 per i lavoratori sportivi.

Bonus 1.000 euro rinnovato nel Ristori quater

Il Ristori quater, in particolare, rinnova i bonus di 1.000 euro riconosciuti dal primo decreto Ristori a specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro a causa del Covid-19. Qui c’è una distinzione tra i lavoratori che hanno e che non hanno fruito dell’indennità in precedenza. Per i primi, il riconoscimento avviene d’ufficio; per i secondi, va inoltrata specifica domanda.

Nello specifico si tratta di:

lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali ;

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

; lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati alle vendite a domicilio ;

; lavoratori dello spettacolo ;

; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Bonus 800 euro collaboratori sportivi

Il decreto Ristori quater riconferma anche per il mese di dicembre 2020 una mensilità anche per i collaboratori sportivi, ovvero i lavoratori con contratti di collaborazione con Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le società e associazioni sportive dilettantistiche, cessati nell’ultimo periodo a causa del Covid.

Il bonus ammonta a 800 euro, come nel mese di novembre, e la gestione delle domande e dei versamenti è affidata alla società del Coni Sportesalute.

Ai lavoratori già beneficiari dell’indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l’indennità pari a 800 euro è erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda. Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita domanda online.