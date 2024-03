Fonte: 123RF

Alla fine il Btp Valore conferma tutto l’interesse risvegliato fra i piccoli risparmiatori, in un momento di tassi ancora elevati e grande incertezza economica, che tende a favorire l’investimento sul mercato obbligazionario, soprattutto ora che l’inflazione ha allentato la morsa e si prospettano tassi decrescenti. E così il nuovo titolo del Tesoro riservato alla clientela retail ha fatto un nuovo record di raccolta aggiornando i numeri di giugno 2023.

Raccolta per oltre 18 miliardi

Seppur con un ritmo decrescente nel corso delle cinque giornate di prenotazione sul MOT (6,4 miliardi lunedì, 4,6 miliardi martedì, 3,6 miliardi mercoledì, 2,3 miliardi giovedì e 1,3 miliardi venerdì) il Btp Valore ha aggiornato il record assoluto, attestando la raccolta a 18,32 miliardi, con oltre 650mila contratti conclusi. Il titolo non solo ha fatto meglio della raccolta registrata nell’ottobre scorso pari a 17,19 miliardi, ma ha anche aggiornato il record di giugno 2023 di 18,19 miliardi.

L’importo emesso – conferma il Tesoro – coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT – Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana, nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo ed Unicredit ed il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Monte dei Paschi di Siena.

Rendimento confermato al top

Il rendimento del titolo a sei anni, scadenza 5 marzo 2030, è stato confermato sui livelli minimi garantiti fissati prima del collocamento: al 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno ed al 4% per il 4°, 5° e 6° anno (secondo il consueto meccanismo step-up) pagati in cedole trimestrali. A chi deterrà il titolo fino alla scadenza sarà corrisposto an che un premio finale di fedeltà dello 0,7%.

Il rendimento medio del titolo offerto è pari al 3,625%, che supera di 20 punti base il tasso sul titolo di riferimento a 6 anni scambiato sul mercato, e se si somma il premio fedeltà dello 0,7%, pari ad un extra-rendimento annuo medio di circa 11,6 punti base, si raggiunge un rendimento complessivo medio a scadenza intorno al 3,74% non comparabile con i titoli in circolazione.

Gli altri vantaggi

Il Btp Valore, come tutti i titoli di Stato, è assoggettato ad una tassazione agevolata de 12,5% su cedole e premio fedeltà. Non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione.

Come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, il BTP Valore è anche escluso dal calcolo Isee, al completamento dell’iter di attuazione della misura.