Dichiarazione dei redditi: ecco a chi va il 2×1000 del finanziamento ai partiti

Chi beneficia del 2X1000

Con l’introduzione delsono i contribuenti che scelgono a qualidestinare il contributo. Si tratta, in sostanza, di una quota calcolata sulla propria imposta di reddito (Irpef) che ha di fatto sostituito il vecchio meccanismo del finanziamento pubblico . Questa novità è stata introdotta nel 2014 ed è diventata lo strumento attraverso il quale ogni cittadino decide liberamente a chi destinare il proprio 2 x1000 in fase di dichiarazione dei redditi. Ma come funziona e quali sono i partiti più finanziati?

Dati alla mano, i principali beneficiari a cui gli italiani hanno finora destinato il 2X1000 del proprio Irperf sono i ‘soliti noti’, anche se non mancano le sorprese. Volendo stilare una classifica basata sui soldi incassati dai singoli gruppi politici, emerge che il Partito Democratico è quello che ha ricevuto più finanziamenti, per un totale di quasi 8 milioni di euro.

Ben distanziata la Lega Nord, ‘ferma’ a 1 milione e 894 mila euro. Seguono Forza Italia, Fratelli d’Italia e Sinistra Ecologica che si attestano tra gli 850 e i 750 mila euro. Poco più sotto troviamo Rifondazione Comunista che con i suoi 611,337 euro ha ricevuto più soldi che preferenze elettorali.

Il Movimento 5 Stelle è l’unico a non aver fatto richiesta di iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 2×1000. Luigi Di Maio, inoltre, ha più volte invitato i cittadini a non destinare a nessun partito il finanziamento.

2×1000: come funziona

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, per scegliere a chi destinare la quota del 2×1000 il contribuente deve indicare espressamente il codice del partito prescelto nell’apposita scheda e apporre la propria firma. La scelta è limitata ad un solo partito politico che compare nell’elenco ufficiale.

In caso di mancata scelta, le risorse economiche resteranno nelle casse dell’Erario a titolo di Irpef. Ciò fa comprendere la differenza sostanziale tra questa contribuzione volontaria e l’8×1000, destinato alle confessioni religiose, il cui ‘inoptato’ non resta nelle disponibilità del contribuente ma non viene neanche ripartito tra i vari beneficiari della disciplina.

Se si analizzano le cifre sul totale dei contribuenti, infatti, si scopre che la scelta a chi destinare il 2X1000, in realtà, interessa a ben pochi italiani. Il Partito Democratico è scelto solo dall’1,47% dei contribuenti mentre gli altri partiti sono tutti sotto l’1%.