Bolletta luce e gas

Chi ha optato per le offerte a prezzo fisso per le bollette luce e gas ha ottenuto una vera e propria tutela negli ultimi anni. Non un periodo facile in termini di costi dei servizi, ma per alcuni sono stati meno gravosi. Qualcosa però è cambiato a inizio 2024, con il mercato libero che ha portato uno stravolgimento anche sul fronte dei contratti. Si registra ora un nuovo calo, che apre scenari più che interessanti per i consumatori.

Offerte a prezzo fisso

I recenti dati relativi al calo delle quotazioni all’ingrosso, evidenziati dall’Osservatorio Segugio.it, comportano anche un ritorno a ottimi livelli delle offerte luce e gas a prezzo fisso. Per alcuni mesi la convenienza passata era di fatto svanita. Lo sanno bene tanto coloro interessati a cambiare gestore, quanto quelli che in questa fase hanno visto il proprio rinnovo annuale sottostare a ben altra tariffazione.

Pochi i fornitori che tra il 2022 e il 2023 sono stati in grado di garantire delle tariffe bloccate realmente convenienti. Molte proposte sono svanite e altre hanno visto aumentare i costi in maniera evidente. Nessuna azienda mette a rischio il proprio capitale dinanzi a una crisi energetica che non offre altro che incertezze.

Il mercato è però cambiato profondamente nel frattempo. Negli ultimi due mesi si può dire, senza timore, che le tariffe a prezzo bloccato sono tornate ad avere un senso. Guardando ai dati di marzo 2024, è risultato evidente come siano stati raggiunti i livelli di inizio 2022. Un richiamo per tutti i consumatori ancora a caccia della miglior offerta sul mercato. Aggiudicarsi ora un prezzo bloccato per un anno a costo ribassato vorrebbe dire serenità assicurata per i prossimi 12 mesi, a prescindere dalle oscillazioni di mercato e dagli agenti esterni, connessi alla geopolitica.

Migliori offerte luce e gas

A marzo 2024 la miglior tariffa fissa per la bolletta della luce vanta un costo di 0,11 euro per kWh. Una cifra che potrebbe non dire molto a chi non è abituato a leggere con attenzione la propria bolletta. Per questo suggeriamo un confronto illuminante: costo inferiore del 45% rispetto a quanto proposto a marzo 2023.

Abbiamo detto come si sia tornati a tariffazioni relative al 2022, ma in realtà questa cifra è inferiore del 30% rispetto a marzo di due anni fa. Un vero traguardo raggiunto, che sfiora la soglia media a prezzo fisso pre crisi, ovvero 0,08 euro per kWh.

Quanto costa un’offerta a prezzo fisso per il gas? L’altra faccia della medaglia dei consumi energetici degli italiani vede invece un costo medio di 0,43 euro per Smc. Anche in questo caso il confronto aiuta: -45% rispetto al miglior prezzo fisso di marzo 2023. Battuto anche in questo caso il costo del 2022, con un ottimo -32%.

Stavolta, però, la distanza rispetto alla media pre crisi è più netta rispetto alla bolletta della luce: 0,30 euro per Smc. Che dire, in un mercato ricco di offerte di vario genere, è forse tempo di valutare con attenzione, nuovamente, il prezzo fisso per un po’ di tranquillità fiscale per un intero anno.