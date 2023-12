Natale al gelo? Tutti gli accessori di casa per scaldarsi (e risparmiare)

Giornalista professionista specializzato in tematiche politiche, economiche e di cronaca giudiziaria. Organizza eventi, presentazioni e rassegne di incontri in tutta Italia.

Fonte: 123RF Decine di prodotti in offerta per riscaldare il salotto di casa a basso prezzo

Per la stragrande maggioranza degli italiani, l’arrivo dei mesi invernali è sinonimo di routine casalinga. Lunghe giornate passate in salotto con amici e parenti, tra un sorso di vino brûlé e un tortellino di Natale, con il tepore del camino che riscalda l’atmosfera, al riparo dalle temperature sempre più gelide che stanno investendo buona parte del nostro Paese.

Tra chi sceglie di affidarsi agli impianti domestici di ultima generazione (nel tentativo di risparmiare sul costo delle bollette di luce e gas ) e chi rimane fedele alla magia del focolare alimentato a legna, le cose che non possono mancare per affrontare la stagione più fredda sono i classici accessori da casa a cui nessuno vuole rinunciare per difendersi dal gelo.

Offerte imperdibili nella sezione del portale Amazon dedicata ai prodotti per casa e cucina

Tutti i prodotti più acquistati per il salotto di casa grazie alle offerte di Natale

L’oggetto che più di tutti segna l’arrivo dei pomeriggi trascorsi a riscaldarsi sul divano è sicuramente la classica coperta in lana o in pile. Che lo si scelga di un unico colore o di tante cromature combinate assieme, il tipico plaid invernale è l’elemento imprescindibile per accovacciarsi al caldo mentre si chiacchiera in compagnia o si guarda la televisione.

E così, già da alcuni giorni, su Amazon è possibile ordinare uno dei tanti prodotti in offerta del comparto casa. I due che vogliamo segnalarvi sono in vendita con uno sconto del 15% e del 20% rispetto al prezzo originale. Una soluzione ideale, che permette ai proprietari dell’abitazione di limitare l’utilizzo del riscaldamento domestico senza dover battere i denti nei momenti di relax.

Qui trovate la variante in flanella, con un’estensione massima di 130×150 cm e un prezzo ribassato del 20%:

Qui invece la coperta in pile più acquistata nelle scorse settimane, con uno sconto del 15% e la comodità di vedersela consegnare comodamente presso il proprio indirizzo di residenza:

Riscaldare costa troppo? Scegli tra decine di accessori a prezzi scontati e risparmia

Tra gli accessori da casa più gettonati per affrontare i mesi più ostili c’è anche la stufa elettrica per l’emissione di aria calda. Da sempre nemica giurata delle bollette a causa del suo elevato impiego di energia elettrica, oggi è possibile acquistare questo piccolo ma efficace elettrodomestico nella sua variante a basso consumo. Sempre su Amazon , è in offerta il termoventilatore in ceramica da 1500 watt con termostato incorporato. Presente sia di colore nero che argento, è ordinabile ad un prezzo davvero stracciato rispetto agli standard tutt’altro che economici di questo periodo:

Per chi, invece, è alla ricerca di qualcosa che si richiami allo stile classico ed elegante dei salotti da compagnia, l’acquisto ideale è quello del caminetto elettrico da terra, il più venduto su Amazon in queste settimane di Avvento che anticipano l’arrivo delle feste. Regolabile con la doppia scelta (750 o 1500 watt), ha la particolarità di riprodurre un autentico “effetto fiamma e legna” che si abbina alla perfezione con gli ambienti vintage di molte abitazioni italiane, soprattutto quelle di montagna:

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram