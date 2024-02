Btp Valore va a ruba: prenotazioni per 1 miliardo l’ora

Fonte: 123rf Rendimenti BOT e BTP in crescita

Circa 1 miliardo l’ora: è sprint per il collocamento del Btp Valore partito questa mattina. Un asset che si conferma molto amato dai risparmiatori, in un momento propizio per il mercato obbligazionario e soprattutto per i titoli di Stato, che offrono rendimenti piuttosto interessanti.

Le prenotazioni a gonfie vele

Gli ordini hanno raggiunto 3 miliardi di euro verso mezzogiorno,, dopo aver superato i 2 miliardi di euro alle 111 e 1 miliardo di euro poco prima delle 10. Importi che equivalgono ad 1 miliardo all’ora e che segnalano un collocamento più veloce della precedente emissione di ottobre, che aveva totalizzato 3 miliardi di ordini attorno alle 13.20.

A ottobre, il BTP Valore aveva poi raccolto 4,76 miliardi nell’arco della prima giornata di collocamento e 17,2 miliardi in tortale alla fine del collocamento.

Quanto rende

Anche per questa emissione del BTP Valore ai risparmiatori verranno cedole a pagamento trimestrale, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo in base a l cosiddetto meccanismo step-up (3+3 anni). Venerdì scorso 23 febbraio sono stati comunicati i tassi minimi garantiti:

3,25% per il 1°, 2° e 3° anno;

4% per il 4°, 5° e 6° anno.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi di interesse definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Il titolo, che ha durata di 6 anni, prevede anche il pagamento di un premio finale extra di fedeltà pari allo 0,7%, riservato a chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Durata collocamento e altri dettagli

Il collocamento del titolo avviene direttamente sul mercato MOT e quindi può essere prenotato direttamente tramite home banking o in alternativa i consueti canali bancari e postali. La fase di prenotazione ha avuto inizio stamattina (lunedì 26 febbraio) e si chiuderà venerdì 1 marzo (alle ore 13), salvo chiusura anticipata (sono comunque garantiti i primi tre giorni di collocamento).

Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro, ma si avrà sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto.

Per il Btp Valore, come per tutti i titoli di Stato, la tassazione agevolata è pari al 12,5% su cedole e premio fedeltà. Non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione. Come previsto dalla legge di Bilancio per il 2024, è escluso dal calcolo ISEE, al completamento dell’iter di attuazione della misura.