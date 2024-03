Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Palazzo Isybank, logo

Si è parlato molto di Isybank nel corso degli ultimi mesi. Ciò perché numerosi correntisti di Intesa Sanpaolo avevano di colpo scoperto di star subendo un passaggio obbligato alla nuova banca digitale. Il tutto è stato bloccato dall’Antitrust, con obbligo di invio di una nuova comunicazione a gennaio 2024, al fine d’essere certi che tutti i soggetti chiamati in causa fossero a conoscenza della situazione. Il passaggio è ormai alle porte e avverrà per tanti entro marzo 2024 (la data da segnare sul calendario è il 18 marzo 2024). Ecco cosa sapere, cosa viene offerto agli ormai ex Intesa Sanpaolo e qual è il piano di Isybank per i prossimi anni.

Passaggio Intesa-Isybank

La nuova comunicazione data nel 2024 è quella definitiva, che ha garantito a molti clienti di Intesa Sanpaolo di prendere una decisione bene informata. Occorre parlare al passato perché c’era tempo fino al 29 febbraio per dare il proprio consenso esplicito al trasferimento del conto. Si poteva optare per tre conti correnti differenti: isyLight, isySmart e isyPrime. Il tutto diventerà ufficiale entro marzo 2024.

Una trasformazione in corso, della quale ha parlato Antonio Valitutti, Ceo di Isybank, intervistato da First online. Ha spiegato come oggi l’istituto online vanti 350mila clienti. Il dato più interessante è rappresentato però da ben 80mila clienti “acquisiti direttamente sul mercato”. Ciò vuol dire che degli utenti hanno scelto liberamente di creare un nuovo conto, senza avere alcun obbligo di scelta relativo alla comunicazione di Intesa Sanpaolo.

“Ogni giorno ci scelgono 500 nuovi clienti e sono circa 15mila al mese”. Ci si attende di aggiornare in maniera nettamente positiva il novero di clienti totale da aprile 2024, dato il passaggio citato, che verrà completato. Per loro condizioni più vantaggiose sul fronte dei costi rispetto alla loro posizione precedente.

“Il 75% dei clienti migrati ha un canone mensile gratuito. L’indice di soddisfazione dei nostri clienti è molto alto e questo è un risultato fondamentale per continuare a investire nella nostra offerta. Uno dei nostri obiettivi più importanti è acquisire un milione di nuovi clienti entro il 2025”.

Isybank, clienti under 35

Valitutti ha spiegato come i clienti under 35 rappresentino il punto di riferimento cardine, per quanto non il solo: “Di giorno in giorno vediamo crescere l’adesione di clienti oltre i 40 e i 50”. Perché questa fascia d’età? Si fa riferimento a quei clienti che richiedono in maniera specifica una gestione totalmente digitale.

Preferiscono agire via app per completare tutte le operazioni del caso, senza dover fare riferimento a una filiale. Per quanto riguarda l’assistenza, invece, il contatto umano può passare attraverso una chat.

Per questo motivo si è scelto di tentare di attirare quanti più under 35 possibile con un conto dedicato, a canone zero per chi lo aprirà entro il 15 gennaio 2025. Ciò non vuol dire, però, che non sarà mai previsto un costo ma che l’imposta di bollo sarà coperta dall’istituto fino al compimento dei 35 anni.

Sono garantiti prelievi gratuiti in tutto il mondo, al netto delle commissioni di conversione applicate dal circuito internazionale. La grande novità è però data dai bonifici istantanei gratuiti, per sempre. Una mossa che va ad anticipare ciò che tra svariati mesi sarà obbligatorio nell’Unione europea.