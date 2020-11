Lotteria degli scontrini, si parte il 1° dicembre: come richiedere il codice

editato in: da

La lotteria degli scontrini è pronta a partire: da martedì primo dicembre sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti cashless.

La registrazione e l’ottenimento del codice lotteria rappresenta il passaggio indispensabile per far concorrere gli acquisti con moneta elettronica effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 alle estrazioni della lotteria che saranno mensili, settimanali e anche annuali. Al momento dell’acquisto, rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico (sono escluse le operazioni con e-commerce infatti), basterà mostrare il codice lotteria che verrà associato alla spesa effettuata e allo scontrino d’acquisto.

Lotteria degli scontrini, i passaggi da seguire

Le estrazioni della lotteria degli scontrini partiranno dal prossimo anno. Dal primo dicembre sarà possibile procedere ai primi quattro passaggi:

accesso al portale e inserimento del codice fiscale;

accettazione della norma sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha);

visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre;

salvataggio sul proprio smartphone o stampa del codice lotteria.

Il sistema verificherà automaticamente la validità del codice fiscale: si possono ottenere fino a 120 codici lotteria in caso di smarrimento. Dal primo gennaio sarà possibile concorrere alle estrazioni della lotteria degli scontrini, che saranno mensili, settimanali e annuali. Al momento degli acquisti basterà mostrare il codice lotteria al negoziante, che verrà così associato alla spesa effettuata. Nessun obbligo di conservare gli scontrini.

In caso di smarrimento o se si dimenticasse il codice, si potrà recuperare nella propria area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora”

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini

La lotteria è direttamente collegata agli acquisti: basta essere maggiorenni, residenti in Italia e mostrare il proprio codice lotteria all’esercente al momento del pagamento. L’esercente leggerà il codice lotteria tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico e trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate.

Per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1000, si otterrà un biglietto virtuale. 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Attenzione: se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.