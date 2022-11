Un italiano supera Zuckerberg: è più ricco del patron di Meta

Tempo di aggiornamenti per il Billionaires Index di Bloomberg, la lista dei miliardari del globo. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso parte della sua ricchezza, uscendo dalla top ten dei paperoni mondiali. Dopo l’acquisizione di WhatsApp e Instagram, il suo impero sembrava ormai consolidato, ma gli investimenti effettuati su Meta e il metaverso lo hanno impoverito notevolmente. Un italiano lo ha superato.

Ferrero supera Zuckerberg: Nutella vale più di Facebook

Giovanni Ferrero e la sua famiglia si confermano i più ricchi d’Italia e tra i più ricchi del mondo. L’amministratore delegato della più famosa azienda dolciaria del Belpaese, che tra i vari marchi possiede anche Nutella, Estathé e Kinder, ha un patrimonio stimato di 38,6 miliardi di dollari. Si ferma alla 25esima posizione della classifica, ma supera, come già detto, il re dei social network.

Mark Zuckerberg è infatti scivolato alla 29esima posizione con 36,1 miliardi di dollari. Una cifra che lo tiene ancora ben lontano dalla soglia della povertà e dagli stipendi dei suoi dipendenti, ma che mostra quanto l’avventura di Meta gli sia costata.

In un anno ha infatti perso quasi 90 miliardi di dollari. Dall’inizio della sua avventura imprenditoriale non era mai uscito dall’esclusivo circolo dei 10 uomini più facoltosi del pianeta. Vi abbiamo spiegato qua perché Meta è crollato in borsa e perché Facebook e Instagram sono a rischio.

Il plurale maschile questa volta è d’obbligo, visto che per trovare la donna più ricca del pianeta bisogna scendere alla 14esima posizione, Julia Flescher, ereditiera dell’impero del defunto marito David Koch, delle Koch Industries.

Cosa c’è dietro il periodo nero per i colossi del mondo digitale

Gli investimenti nel metaverso, comunque, non sono l’unico motivo per cui Mark Zuckerberg ha perso posizioni. I 20 più importanti imprenditori della tecnologia hanno perso in pochi giorni, collettivamente, ben 480 miliardi di dollari a causa della caduta del mercato azionario. I deludenti rapporti sugli utili hanno fatto perdere fiducia agli investitori, con un effetto domino che ha colpito i patrimoni dei ricchi delle big tech.

Anche Elon Musk, patron di Tesla e nuovo amministratore unico di Twitter dopo la controversa acquisizione di cui vi abbiamo parlato qua, e Jeff Bezos, fondatore di Amazon, hanno perso ciascuno, nell’arco del 2022, oltre 58 miliardi di dollari.

Larry Page e Sergey Brin, fondatori di Google e proprietari di Alphabet, che controlla i marchi collegati al motore di ricerca, come YouTube, rimangono stabili in top ten, ma nel corso dell’anno hanno perso oltre 40 miliardi di dollari ciascuno.

L’unico a sorridere tra gli imprenditori del mondo digitale è Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, la società dietro TikTok, il social network dei video brevi, il cui format è stato copiato da tutti i competitor. Ora ha 54,9 miliardi di dollari, e si trova alla 22esima posizione della classifica mondiale.

I primi 30 posti della classifica dei più ricchi al mondo

Di seguito i nomi dei miliardi che occupano le prime 30 posizioni della classifica dei più ricchi al mondo stilata da Bloomberg, il Billionaires Index, il loro patrimonio. Qua la lista dell’anno scorso dei nuovi miliardari italiani.

Elon Musk con 203 miliardi di dollari (-67 miliardi di dollari nel corso del 2022). Bernard Arnault con 138 miliardi di dollari (-39,9 miliardi di dollari nel corso del 2022). Gautam Adani con 126 miliardi di dollari (+49,94 miliardi di dollari nel corso del 2022). Jeff Bezos con 126 miliardi di dollari (-66,8 miliardi di dollari nel corso del 2022). Bill Gates con 111 miliardi di dollari (-27,5 miliardi di dollari nel corso del 2022). Warren Buffett con 103 miliardi di dollari (-5,90 miliardi di dollari nel corso del 2022). Larry Ellison con 93,7 miliardi di dollari (-13,5 miliardi di dollari nel corso del 2022). Larry Page con 87,8 miliardi di dollari (-40,6 miliardi di dollari nel corso del 2022). Mukesh Ambani con 87,1 miliardi di dollari (-2,83 miliardi di dollari nel corso del 2022). Sergey Brin con 84 miliardi di dollari (-39,5 miliardi di dollari nel corso del 2022). Steve Ballmer con 83,1 miliardi di dollari (-22,5 miliardi di dollari nel corso del 2022). Carlo Slim con 74,9 miliardi di dollari (+1,17 miliardi di dollari nel corso del 2022). Charles Koch con 66,2 miliardi di dollari (+5,01 miliardi di dollari nel corso del 2022). Julia Flescher Koch e famiglia con 66,2 miliardi di dollari (+5,01 miliardi di dollari nel corso del 2022). Jim Walton con 64,4 miliardi di dollari (-165 milioni di dollari nel corso del 2022). Rob Walton con 63,7 miliardi di dollari (-356 milioni di dollari nel corso del 2022). Francoise Bettencourt Meyers con 63,2 miliardi di dollari (-30,5 miliardi di dollari nel corso del 2022). Alice Walton con 62 miliardi di dollari (-609 milion di dollari nel corso del 2022).i Zhong Shanshan con 60,9 miliardi di dollari (-18,9 miliardi di dollari nel corso del 2022). Jacqueline Badger Mars con 55,5 miliardi di dollari (-4,38 miliardi di dollari nel corso del 2022). John Mars con 55,5 miliardi di dollari (+4,38 miliardi di dollari nel corso del 2022). Zhang Yiming con 54,9 miliardi di dollari (+10,4 miliardi di dollari nel corso del 2022). Amancio Ortega con 46,5 miliardi di dollari (-21 miliardi di dollari nel corso del 2022). Michael Dell con 46 miliardi di dollari (-8,98 miliardi di dollari nel corso del 2022). Giovanni Ferrero e famiglia con 38,6 miliardi di dollari (+2,77 miliardi di dollari nel corso del 2022). Alain Wertheimer con 38,4 miliardi di dollari (+5,48 miliardi di dollari nel corso del 2022). Gerard Wertheimer con 38,4 miliardi di dollari (+5,48 miliardi di dollari nel corso del 2022). Phil Knight e famiglia con 36,3 miliardi di dollari (-26 miliardi di dollari nel corso del 2022). Marck Zuckerberg con 36,1 miliardi di dollari (-89,4 miliardi di dollari nel corso del 2022). Len Blavatnik con 32,1 miliardi di dollari (-9,52 miliardi di dollari nel corso del 2022).