Ferrero cerca operai. Assunzioni 2019 

Già l’anno scorso avevamo parlato delle assunzioni di varie figure professionali da parte di Ferrero. Per il 2019 l’azienda ha rinnovato gli annunci di ricerca di operai ed altre figure nei propri stabilimenti in Italia. Oltre alla figura di operaio/a ci si potrà difatti candidare anche come: manutentori meccanici, responsabili di turno operativo e tante altre posizioni per diplomati e laureati.

La Ferrero, fondata ad Alba (Torino) negli anni 40 da Pietro Ferrero, in pochi anni diventa una grande azienda e oggi è presente in 55 paesi, i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 paesi e offre lavoro a quasi 35.000 dipendenti che celebrano l’attenzione e la qualità plasmando l’attività, le carriere e i marchi. Ferrero è un’azienda familiare con una visione innovativa e globale, attiva, dinamica e sempre rivolta al futuro, che mette al primo posto i propri prodotti e le proprie persone, unendo le capacità artigianali della tradizione alla tecnologia più all’avanguardia.

L’Azienda dà anche un consiglio agli aspiranti operai dei propri stabilimenti: “Clienti, qualità e attenzione sono al centro di tutto ciò che facciamo. Per avere successo in Ferrero, pertanto, dovrà essere altrettanto attento al cliente e al prodotto quanto lo siamo noi: dedicato a ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo.” Per verificare nello specifico tutte le figure professionali ricercate e inviare la propria candidatura potete cliccare qui