La nota catena di negozi di abbigliamento e articoli per la casa e per la persona avvierà un nuovo negozio entro la fine del 2022 e creerà oltre 200 posti di lavoro

Fonte: ANSA L'azienda aprirà uno dei cinque nuovi punti vendita su cui ha investito nei locali dell'ex Rinascente

Primark debutta a Genova, all’interno di un piano di investimenti superiore ai 50 milioni di euro. Una strategia che prevede l’apertura di cinque nuovi negozi in Italia, consolidando così la presenza del rinomato marchio irlandese di “fast fashion”.

Le località selezionate per le nuove aperture includono Torino, Livorno, Cosenza, Salerno e, naturalmente, Genova. Questi eventi inaugurativi contribuiranno a portare il numero totale di punti vendita Primark in Italia a 20, generando inoltre opportunità lavorative per circa 600 nuovi dipendenti. Le posizioni disponibili saranno sia a tempo pieno che part-time e comprenderanno ruoli come retail assistant e figure manageriali.

Selezioni al via nei prossimi mesi

I potenziali candidati possono inviare la propria candidatura attraverso la sezione Carriere del sito web di Primark, con il processo di selezione che avrà inizio nei prossimi mesi. Si prevede che a Genova saranno assunte approssimativamente 200 persone, contribuendo così significativamente alla crescita economica e occupazionale della regione.

Le assunzioni Primark in arrivo a Genova per l’apertura del nuovo store saranno, probabilmente, rivolte alle figure tipicamente impiegate nei negozi Primark. Dunque è facile immaginare che, in vista della nuova apertura, l’azienda avvierà le selezioni per addetti alle vendite, responsabili di negozio e altri profili.

Il futuro negozio Primark a Genova troverà la sua collocazione nel suggestivo Palazzo di Piccapietra, occupando gli spazi precedentemente appartenuti alla ex Rinascente, chiusa nel 2018. Recentemente sono stati avviati i lavori di rinnovo di questi locali, di proprietà di Banca Carige e rimasti inutilizzati per gli ultimi 5 anni. Il nuovo negozio Primark si estenderà su tre piani di questo storico edificio, mentre altri due piani accoglieranno una sede della catena di palestre McFit.

L’apertura della nuova attività commerciale è programmata per gli inizi del prossimo anno, rappresentando un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo nel settore fast-fashion in Italia. L’operazione riflette la strategia di Primark di espandersi nel mercato italiano, offrendo al contempo nuove opportunità di lavoro. Per ulteriori dettagli sul programma di nuove aperture e assunzioni Primark in Italia, è possibile approfondire l’argomento tramite comunicati ufficiali e notizie aggiornate sul sito web della compagnia.

Per quanto riguarda la data di apertura, attualmente esiste un grado di incertezza. Inizialmente si parlava di una possibile apertura entro la fine del 2022, ma successivamente questo obiettivo è stato spostato al 2025. L’azienda ha confermato che tutte le nuove aperture avverranno nel corso di due anni e mezzo, senza fornire una data specifica per il negozio di Genova.

Cos’è Primark

Primark è un gruppo irlandese specializzato nella vendita di una vasta gamma di articoli, che comprende capi di abbigliamento, prodotti per il make-up e accessori per la casa. Il brand si distingue per la sua offerta di collezioni di moda sostenibile e a prezzi accessibili. Fondato a Dublino nel 1969 con il nome di Penneys, l’azienda ha sviluppato la sua presenza a livello globale.

Attualmente, Primark è operativo in America e in Europa, con oltre 380 negozi attivi in 13 paesi. Dal 2016, il marchio ha esteso la sua presenza anche in Italia, dove gestisce punti vendita in sette città del territorio nazionale. La filosofia di Primark si basa sulla fornitura di prodotti di moda alla moda a prezzi accessibili, offrendo al contempo un impegno verso la sostenibilità.