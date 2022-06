Poste down, cosa è successo in Italia

Quello appena trascorso è stato un vero e proprio venerdì nero per Poste Italiane, che ha subito nuovi malfunzionamenti ai servizi. A due settimane dall’ultimo intoppo informatico, venerdì 17 giugno 2022 tutti i possessori di un conto o profilo di Poste non sono riusciti ad accedere da sito o app e inoltre anche negli uffici si sono venuti a creare disagi per ore a causa del sistema andato in tilt.

Poste Italiane down, cos’è successo

Per tutti coloro che hanno provato ad accedere al proprio conto tra le 12 e le 15 di venerdì 17 giugno 2022 il messaggio che compariva non lasciava scampo: “Il servizio non è al momento disponibile. Ti preghiamo di riprovare più tardi”. I tentativi di accesso sono stati svariati e per diverse ore, ma la sostanza non è mai cambiata. Ecco allora che tra quegli orari il traffico sul sito specializzato Downdetector ha registrato un boom di segnalazioni di utenti scontenti che hanno denunciato il malfunzionamento dell’intero sistema.

Oltre a chi ha scritto di non riuscire ad accedere al conto personale, c’è stato anche chi ha segnalato l’interruzione relativa ai servizi bancari e postali, con le carte che hanno smesso di funzionare e hanno reso impossibile qualsiasi transazione digitale. Dunque chi ha avuto urgenza di effettuare pagamenti o verificare il saldo del conto ha dovuto attendere per diverse ore, finché il malfunzionamento è rientrato e il sistema ha ricominciato a funzionare.

Dalle prime segnalazioni all’effettivo ritorno online del sistema, poco dopo le 17, sono passate oltre cinque ore e sui social si è scatenata l’ira degli utenti scontenti che avevano chiesto a Poste l’intervento per la risoluzione del problema. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni, i nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio” si è scusata Poste Italiane su Twitter con ogni utente che ha denunciato i malfunzionamenti nel corso della giornata di venerdì.

Sistemi in tilt, i precedenti

Quello di venerdì 17 giugno 2022 non è di certo il primo malfunzionamento al sistema di Poste Italiane. Negli ultimi mesi, infatti, diverse sono state le segnalazioni di “down” alla rete dell’azienda che, in tempi più o meno lunghi, è riuscita a risolvere gli inconvenienti.

Solo due settimane fa l’ultimo episodio in cui in molti avevano dovuto rimandare anche le operazioni agli sportelli a causa di un un guasto tecnico e sui social era stato ipotizzato che a causarlo fosse stato un attacco informatico, circostanza smentita in seguito dall’azienda (ve ne avevamo parlato qui nel dettaglio).

In altri casi, invece, si è trattato di un vero e proprio bug che ha tenuto migliaia di utenti bloccati nelle operazioni. Come vi avevamo già raccontato nelle scorse settimane, infatti, dei problemi all’app di PostePay avevano causato delle anomalie che non permettevano agli utenti di accedere al proprio profilo e ai conti collegati. Solo attraverso l’aggiornamento dell’applicazione all’ultima versione è stato possibile far fronte al problema, con Poste che ha assicurato si trattasse di un vero e proprio ostacolo tecnico, un bug, che numerosi utenti avevano riscontrato nelle ultime ore direttamente dalla versione mobile della piattaforma di Poste Italiane.