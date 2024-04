Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Enel assumerà duemila persone: quali figure sono richieste e come candidarsi

Enel, il gigante dell’energia, ha raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali Elettriche Filctem Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec. Questa intesa, secondo una nota emessa dal gruppo, mira a superare le controversie passate, mettendo al centro le persone, le reti e la transizione energetica. L’accordo, spiega la nota, si concentra sull’organizzazione delle attività attuali e avvia una discussione tecnica su nuovi modelli operativi. Questo sforzo congiunto è visto come un contributo alla crescita economica e allo sviluppo del Paese, promuovendo l’elettrificazione dei consumi.

L’intesa tra Enel e i sindacati sottolinea l’impegno comune nel valorizzare gli asset strategici come la rete di distribuzione italiana, fondamentale per la transizione energetica. Inoltre, si prevedono fino a duemila nuove assunzioni nell’ambito della rete negli anni 2024-2026, per sostenere l’implementazione del Piano Industriale di Enel, che prevede investimenti per 12,2 miliardi di euro.

Assunzioni Enel: come candidarsi

Con sede a Roma e attiva in 30 paesi con oltre 73 milioni di utenze, Enel è la più grande azienda italiana nel settore energetico, quotata in borsa dal 1999. Tra le sue divisioni figurano Enel Energia, Enel Green Power e Enel X, che si occupano rispettivamente della fornitura di energia, delle energie rinnovabili e dei servizi energetici avanzati.

Le nuove assunzioni riguarderanno diversi profili, tra cui operai, tecnici e figure con laurea e diploma. L’obiettivo è garantire la copertura di ruoli chiave all’interno della e-Distribuzione, che svolge un ruolo cruciale nell’evoluzione del settore energetico italiano.

Gli interessati possono consultare la pagina dedicata alle carriere sul sito ufficiale di Enel, dove sono elencate le posizioni aperte e le modalità per inviare una candidatura spontanea.

L’iniziativa Enel che forma i giovani

C’è stata anche una recente iniziativa, chiamata “Energie per Crescere” di Enel, in collaborazione con l’ente di formazione Elis. Quest’ultima ha ricevuto un’enorme partecipazione, con oltre 16mila candidature in un solo anno. L’obiettivo iniziale di formare 5.500 tecnici in due anni è stato ampiamente superato, con già oltre 2.800 qualificati per l’inserimento nel settore energetico.

Di fronte a questo successo, Enel ha ampliato il programma, includendo anche le energie rinnovabili. Entro il 2025, si prevede la formazione di oltre duemila nuovi professionisti per supportare la transizione energetica, concentrando l’attenzione sulla crescita della filiera delle rinnovabili.

Questo impegno riflette la visione di Enel, che pone la sostenibilità al centro della sua strategia aziendale, con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2040.

