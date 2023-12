L’iniziativa coinvolgerà i circa 3.900 dipendenti di Aldi Suisse distribuiti in 242 punti vendita in tutto il Paese

Fonte: ANSA Da gennaio 2024, i dipendenti dei supermercati Aldi in Svizzera avranno un salario minimo di circa 5.000 euro al mese

Aldi ha annunciato un aumento del salario minimo per i dipendenti dei suoi supermercati in Svizzera, portandolo a 4.700 franchi, pari a circa 4.970 euro, con un incremento dell’1% nel 2024. Aldi Suisse, con circa 3.900 collaboratori e 242 filiali, rappresenta uno dei principali datori di lavoro nel settore del commercio al dettaglio svizzero.

I profili richiesti e il bonus

Nel portale di Aldi Suisse sono attualmente disponibili circa 260 opportunità di lavoro, spaziando da ruoli come lo specialista del marketing, l’addetto al banco vendite fino al vicedirettore di filiale con responsabilità di supporto alla gestione dei team. Per candidarsi è necessaria la conoscenza della lingua tedesca e la disponibilità a lavorare nella località specificata per ciascuna posizione.

L’azienda, inoltre, per mitigare eventuali “problemi economici” e andare incontro ai lavoratori ha deciso di includere anche un premio annuale legato alla produttività e buoni acquisto presso la catena. I dipendenti con contratti di apprendistato riceveranno un abbonamento telefonico gratuito da Aldi Suisse Mobile.

Salario minimo in Svizzera

La notizia del salario minimo di 5.000 euro di Aldi in Svizzera ha riacceso il dibattito sui bassi salari in Italia. Tuttavia, è importante considerare diversi fattori nel confronto tra i due paesi. In primo luogo, il costo della vita in Svizzera è significativamente più elevato, e l’aumento del salario deciso da Aldi è anche una risposta all’inflazione, particolarmente evidente nei settori dell’energia e degli affitti.

Allo stesso modo, anche le catene concorrenti come Coop e Migros hanno deciso di aumentare i salari minimi nei loro stabilimenti svizzeri, ma con soglie non superiori ai 4.100 franchi (3.765,37 euro). In Svizzera, il concetto di salario minimo è già attivo in alcuni cantoni. Cinque distretti, tra cui Neuchâtel, Giura, Ginevra, il canton Ticino e Basilea Città, hanno implementato retribuzioni minime legali, varie tra 19 e 23 franchi all’ora.

Aldi è presente anche in Italia, con 150 punti vendita nel 2022, quattro anni dopo le prime aperture. Tuttavia, secondo la piattaforma Indeed, lo stipendio medio per un addetto vendite nella catena italiana si aggira intorno a 1.200 euro netti al mese, in linea con le medie salariali del settore.

Quanto sta facendo Aldi per aiutare i dipendenti

Secondo Jerome Meyer, country managing director di Aldi Suisse, questa decisione di aumentare il salario minimo riflette il desiderio di riconoscere l’eccellente lavoro svolto dai dipendenti quotidianamente. Meyer ha sottolineato che l’obiettivo è premiare l’impegno dei collaboratori e assicurare il loro benessere finanziario anche in periodi economicamente difficili.

Oltre all’aumento salariale, l’azienda sottolinea che tutti i suoi collaboratori beneficiano di un pacchetto interessante di vantaggi, tra cui un bonus una tantum e una serie di buoni acquisto. Aldi afferma che dal suo ingresso sul mercato nel 2005, ha costantemente incrementato i salari ogni anno. L’azienda mette in luce che offre sempre più vantaggi ai suoi collaboratori, tra cui cinque settimane di ferie per tutti, quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100%. Inoltre, l’azienda copre i due terzi dei contributi pensionistici. Tutti gli apprendisti, indipendentemente dall’età, hanno diritto a sei settimane di ferie, e a partire dal 2024, riceveranno un abbonamento di telefonia mobile gratuito di Aldi Suisse Mobile, come indicato nella nota.