I parchi tematici di Castel Romano cercano personale, con posizioni aperte per 200 nuove figure per la stagione 2024: ecco tutte le mansioni e i requisiti

Cinecittà World cerca personale: 200 posti di lavoro disponibili.

Nuovo Job Talent Day a Roma per la ricerca di 200 figure da assumere tra Cinecittà World, Roma World e Aqua World, i parchi tematici della Capitale. Per candidarsi alle selezioni c’è tempo fino a inizio febbraio e il recruiting è aperto anche persone senza esperienza. La nuova stagione inizia il 2 marzo e promette di superare il grande successo di quella del 2023. Lo scorso anno ben mezzo milione di visitatori si sono divertiti solo nel parco principale dedicato al cinema su 40 attrazioni, collocate tra 7 aree tematiche, e con 6 spettacoli dal vivo al giorno.

Come inviare la candidatura e dove sostenere il colloquio di lavoro

Per accedere alle selezioni per le 200 nuove assunzioni nei parchi di Roma, bisogna inviare la candidatura online entro il 4 febbraio 2024. La procedura avviene online sul sito di Cinecittà World cliccando su Eventi e news e poi Lavora con noi. Una volta inviato il curriculum, bisogna attendere l’e-mail di conferma con l’invito al Job Talent Day.

I colloqui si svolgeranno all’interno del parco principale il 17 febbraio 2024, in via Irina Alberti SNC, SS Pontina – uscita Castel Romano. I candidati potranno accedere al parco gratuitamente e sostenere un colloquio conoscitivo con l’HR e trascorrere il resto del tempo alla scoperta degli eventi organizzati in occasione del Carnevale.

I requisiti per lavorare all’interno dei parchi a tema di Roma e i benefit

Per lavorare all’interno di Cinecittà World, Aqua World e Roma World sono richiesti:

disponibilità a lavorare durante il week-end e i giorni festivi;

flessibilità nell’orario di lavoro;

disponibilità a lavorare all’aperto sia nei mesi estivi che in quelli invernali;

capacità di gestire situazioni difficili e stressanti;

ottime capacità comunicative.

I benefici per chi viene assunto sono i seguenti:

ingresso gratis al parco durante i giorni di riposo;

biglietti omaggio per amici e conoscenti;

sconti nei ristoranti e nei negozi del parco;

convenzioni con i partner commerciali.

I 200 lavori disponibili a Cinecittà World, Acqua World e Roma World

Ci sono ben 200 posizioni aperte nei parchi capitolini:

50 addetti alla ristorazione – camerieri, cuochi, aiuto cuochi, banchisti, baristi, cassieri, lavapiatti;

50 addetti alle attrazioni;

30 artisti – attori, cantanti, ballerini, animatori per la Horror House;

15 addetti alle pulizie;

15 addetti alle vendite e al guardaroba;

15 bagnini con brevetto piscina per Aqua World;

10 steward per i parcheggi, i tornelli e la sicurezza;

5 addetti alla biglietteria;

5 tecnici audio, video e luci;

4 addetti alla manutenzione, di cui 2 manutentori meccanici, 1 manutentore elettronico e 1 elettricista;

3 guide botaniche per Roma World;

3 tutor per i percorsi didattici;

1 addetto al telemarketing, al customer care e al centralino;

1 addetto alla logistica per eventi;

1 event account.

Addetti al telemarketing

Gli addetti al telemarketing si occupano di:

contattare scuole, parrocchie e centri estivi per organizzare percorsi didattici e tour guidati;

gestire le chiamate in arrivo al centralino;

assistenza alle richieste dei clienti.

I requisiti sono:

conoscenza del pacchetto Office;

conoscenza della lingua inglese.

Il contratto può essere full time o part time ed è stagione fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo.

Addetto alla biglietteria

Gli addetti alla biglietteria si occupano di:

accoglienza degli ospiti;

vendita dei biglietti;

fornire informazioni.

Sono richiesti:

esperienza nell’utilizzo della cassa;

conoscenza di Excel;

buona conoscenza della lingue inglese.

Addetto alle attrazioni

L’addetto alle attrazioni si occupa di:

assicurare la corretta procedura di accesso alle attrazioni da parte degli ospiti del parco;

avvio delle attrazioni;

garantire la sicurezza e la velocità del servizio.

Addetti alle pulizie

L’addetto alle pulizie si occupa di:

pulire le aree del parco e degli uffici;

igienizzare i servizi;

svuotare i cestini.

Addetti alla ristorazione

Le figure richieste sono:

addetti allo street food;

addetti alla pulizia dei tavoli;

banchisti/cassieri;

baristi;

lavapiatti.

È richiesta capacità nella preparazione e vendita di pietanze e di bevande, anche senza esperienza.

Addetto alle vendite

L’addetto alle vendite si occupa di:

gestione della vendita diretta;

operazioni di cassa;

assistenza al cliente;

allestimento della merce presente nei negozi;

gestione del guardaroba durante gli eventi.

Bagnino per Aqua World

Per il ruolo di assistente bagnanti è richiesto il brevetto piscina. Il contratto dura dal 1 giugno al 15 settembre.

Oltre alle mansioni da bagnino, la figura deve occuparsi della pulizia della Cinepiscina, del Fiume Lento Paradiso e degli scivoli Vortex e Boomerang.

Cameriere per eventi

Sono richiesti camerieri con esperienza con attitudine al contatto con il pubblico e buona resistenza allo stress. Le mansioni sono:

accogliere e far accomodare i clienti;

servizio ai tavoli;

pulizia e sistemazione dei locali per la chiusura.

Cast artistico

I parchi cercano attori, cantanti, ballerini e animatori. I casting si svolgono:

per i ballerini con una coreografia della durata massima di 2 minuti;

per attori e cantanti con un monolgoo brillante di 3 minuti e un brano cantato a scelta.

Agli animatori dei set a tema horror è richiesta esperienza di intrattenimento e animazione per poter impersonare i personaggi di film famosi.

Cuoco e aiuto cuoco

Cuochi e aiuto cuochi si occupano di:

preparazione, cottura e impiattamento delle pietanze;

pulizia degli spazi di lavoro e delle attrezzature.

Preferenza ai candidati con esperienza in strutture ristorative e ricettive alberghiere.

Elettricista

La figura di operaio elettricista deve essere in possesso di:

titolo di studio professionale o diploma in ambito elettrico;

esperienza nel settore dell’impiantistica civile e industriale.

Le mansioni previste sono:

cablaggio di quadri elettrici;

installazione di prese elettriche;

ricerca di guasti;

valutazione degli interventi da svolgere e verifica degli impianti;

manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria.

Event account

L’event account ricercato è una risorsa giovane con esperienza in ricerche di mercato e organizzazione di eventi consumer. Si occupa di:

ricercare e contattare clienti per proporre i parchi come location;

gestione degli appuntamenti e dei sopralluoghi;

rilevazione e definizione dei bisogni strategici e operativi;

definire una bozza di accordo;

redigere la scheda tecnica dell’evento;

pianificare l’evento in ogni dettaglio.

I requisiti sono:

conoscenza della lingua inglese, con livello B2;

conoscenza del pacchetto Office;

capacità di interagire su blog, forum, portali tematici;

possesso di patente e auto.

La collaborazione è full time con un contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di rinnovo e prospettive di crescita professionale.

Guida botanica per Roma World

Le guide botaniche di Roma World accompagnano i gruppi in un percorso guidato alla scoperta della natura della natura nel parco a tema Antica Roma.

Sono richieste:

conoscenza della lingua inglese;

attitudine al gioco e all’intrattenimento;

competenze di Biologia, Scienze Naturali, Scienze Ambientali.

Manutentore elettronico

Il manutentore elettronico deve essere in possesso di:

diploma di indirizzo elettronico o affine;

esperienza pregressa nella mansione nel settore industriale;

buona conoscenza dei sistemi di automazione industriale, PLC, inverter.

Deve svolgere mansioni di:

manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria sugli impianti;

intervento su criticità software e hardware;

individuazione dei guasti e riparazione.

Il contratto è full time a tempo determinato di un anno, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Manutentore meccanico

Il manutentore meccanico deve essere in possesso di:

diploma o qualifica di tipo meccanico o affine;

esperienza pregressa nella mansione o in quella di tornitore e saldatore nel settore industriale.

Deve svolgere mansioni di:

manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria degli impianti;

valutazione guasti e riparazione.

Il contratto è full time a tempo determinato di un anno, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Steward

Lo steward si occupa di:

accesso agli spettacoli;

fornire informazioni;

sicurezza degli ospiti;

gestione del parcheggio;

gestione dei tornelli.

È preferibile esperienza nel ruolo in contesti analoghi.

Steward addetto alla logistica

Gli steward addetti alla logistica eventi si occupano di:

gestione operativa e logistica durante l’evento;

supporto nell’allestimento e nel disallestimento;

sopralluoghi pre e post evento o produzione.

Sono richiesti:

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità immediata;

domicilio a Roma o provincia;

patente e auto di proprietà.

Il contratto di collaborazione è di 3 mesi, con possibilità di formazione e crescita contrattuale e retributiva.

Tecnico audio, video e luci

L’addetto tecnico si occupa di:

gestione delle regie audio, video e luci durante gli spettacoli live e gli eventi.

È richiesta esperienza nella mansione e conoscenza di software per la riproduzione audio.

Tutor percorsi didattici

Il tutor nei percorsi didattici si occupa di:

accompagnare e coinvolgere i gruppi in visita;

organizzare le attività ludiche e didattiche su cinema, scienza, tecnologia e Storia.

Sono richiesti: