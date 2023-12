Scuola, via ai concorsi per 30mila docenti: tutte le informazioni su bandi e prove

Fonte: ANSA

Partono i concorsi per l’assunzione di quasi 10 mila docenti della scuola primaria e dell’infanzia e circa 20mila per medie e superiori. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi relativi a 30mila nuovi posti di ruolo per ogni ordine e grado, i primi secondo le regole e le modalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I bandi

Secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “questi nuovi bandi e le future assunzioni, confermano il nostro convinto proposito, nel quadro degli impegni assunti in sede europea con il Pnrr, di valorizzare il ruolo dei docenti, garantendone nuove competenze e la presenza anche nelle aree più disagiate del Paese” (qui abbiamo parlato della revoca da parte di Valditara sulla nomina di Paola Concia come garante dell’educazione alle relazioni).

La nuova campagna di reclutamento è diretta all’assunzione in ruolo di 9.641 insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 della Scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attesa che il ministero dell’Istruzione riceva l’autorizzazione per bandire i concorsi relativi a ulteriori 14 mila posti (qui avevamo parlato del bando in arrivo del concorso 2023 per la scuola primaria e di infanzia).

Come spiegato dalla sigla Uil Scuola dopo un incontro al ministero, il secondo bando di concorso previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inizialmente fissato per febbraio 2024, sarà posticipato alla fine dell’estate del prossimo anno, in modo tale da allargare la platea degli interessati, concedendo più tempo alle università di terminare i percorsi abilitanti.