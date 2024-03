Lo storico marchio italiano di supermercati assume personale grazie ai Job Day: ecco le offerte di lavoro in Esselunga e i consigli per superare i colloqui

Fonte: iStock Esselunga assume con i Job Day: come candidarsi.

Esselunga dà vita alla nuova iniziativa dei Job Day, per ora previsti in tre diverse città, per reclutare personale da inserire nell’organico. Il primo si svolge il 17 e il 18 aprile a Milano, il secondo l’8 e il 9 maggio a Bolzano e il terzo il 15 e il 16 maggio a Modena. Vediamo insieme quali sono i profili cercati e chi può presentarsi agli eventi, di cui sono già aperte le iscrizioni.

Ci sono ancora pochi giorni per inviare il curriculum per l’evento meneghino e cogliere l’occasione di entrare nella storica catena italiana di supermercati. Esselunga assumerà ben 300 persone sono con l’appuntamento di Milano. Per partecipare è necessario candidarsi entro domenica 7 aprile.

I consigli per entrare in Esselunga

Sul sito EsselungaJob sono presenti preziosi consigli su come preparare il curriculum da inviare all’azienda e come catturare l’attenzione dei recruiter che si occupano di svolgere i colloqui di lavoro. L’idea è quella di rendere il CV leggibile e comprensibile già a una prima occhiata, permettendo a chi seleziona il personale di avere subito un’idea chiara del profilo che ha davanti.

Ecco i consigli di Esselunga su come compilarlo:

schematizzare le informazioni;

inserire una fototessera;

evidenziare competenze e attitudini maturate negli anni;

far emergere passioni e interessi personali;

chiarire la posizione a cui si ambisce e quelle occupate finora.

In fase di colloquio è invece bene mostrarsi sicuri di sé ma sempre cordiali e sorridenti. È apprezzata anche la sincerità riguardo le aree di miglioramento, cioè i punti deboli su cui si vorrebbe investire. Ecco i career tips di Esselunga per affrontare al meglio una prova di selezione dal vivo:

essere consapevoli del ruolo per cui ci si candida;

approfondire la storia e la cultura dell’azienda;

leggere a voce alta il proprio curriculum vitae;

focalizzarsi sugli obiettivi del colloquio;

valorizzare le competenze specifiche per il ruolo;

lavorare sui punti che risultano più preoccupanti;

analizzare i propri punti di forza e le debolezza;

motivare la propria voglia di cambiamento.

Per superare le proprie insicurezza, consigliano gli esperti del marchio, non c’è niente di meglio che continuare a formarsi nel tempo e accrescere il proprio bagaglio di esperienze. Sviluppare competenze trasversali, costruire un network di contatti, tenersi al passo con il mondo digitale, appassionarsi al settore e rimanere sempre aggiornati sulle nuove tendenze e innovazioni sono buone pratiche da applicare a tutto il mondo del lavoro.

Come candidarsi online

Prima di vedere le posizioni aperte dentro Esselunga, sappiate che esistono diverse modalità per candidarsi sul sito esselungajob.it:

iscrivendosi a un Job Day;

nella sezione Posizioni aperte;

cliccando su Autocandidatura.

In tutti i casi è possibile inviare i propri dati attraverso il proprio account LinkedIn oppure inviando la scansione del proprio CV. Ricordando che ci sono molti annunci sul sito della catena che riguardando punti vendita specifici, vediamo quali sono le posizioni aperte nelle diverse regioni.

Allievo responsabile

Esselunga punta ad allargare la propria rete vendita alla ricerca di persone per ricoprire il ruolo di Allievo responsabile nelle seguenti aree:

Emilia-Romagna;

Lazio;

Liguria;

Lombardia (anche attraverso il Job Day di Milano);

Piemonte;

Toscana;

Trentino Alto Adige;

Veneto.

Tale figura lavora all’interno dei punti vendita, apprendendo già in reparto le logiche di rifornimento dei prodotti sugli scaffali, il mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi e l’attività di cassa.

Deve essere poi in grado di guidare il cliente nel processo di acquisto, acquisendo autonomia nello svolgimento del proprio operato. Andando nello specifico, le mansioni prevedono:

gestione logistica del negozio;

attività di stoccaggio ed esposizione della merce;

analisi dei dati di vendita per la gestione degli oridni di acquisto;

organizzazione e gestione del personale di reparto, compresa la programmazione dei turni e delle ferie;

verifica degli standard e delle norme di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.

L’Allievo responsabile è il primo livello per accedere a ruoli di sempre maggiore responsabilità all’interno di Esselunga. È previsto un programma che comprende formazione in aula, formazione sul campo, affiancamento con professionisti del settore della Gdo.

Può candidarsi chi è in possesso dei seguenti titoli di studio:

laurea;

diploma di scuola secondaria di II grado.

Addetto alla vendita / Cassiere

Esselunga è alla ricerca di persone per ricoprire il ruolo di Addetto/a alla vendita o Cassiere nelle seguenti aree:

Emilia-Romagna;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Piemonte;

Toscana;

Trentino Alto Adige;

Veneto.

La risorsa è inserita in uno specifico reparto del punto vendita: cassa, drogheria, latticini e salumi a libero servizio, frutta e verdura, macelleria, gastronomia, pescheria e panetteria. Deve assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti, mantenendo in ordine la merce e garantire l’esposizione degli articoli e l’assistenza al cliente.

Può candidarsi chi è in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado.

Anche senza esperienza.

Addetto al servizio di sorveglianza

Esselunga è alla ricerca di persone per ricoprire il ruolo di Addetto al servizio di sorveglianza nelle seguenti aree:

Emilia-Romagna;

Liguria;

Lombardia;

Piemonte;

Toscana;

Veneto.

La risorsa opera in diversi punti vendita deve individuare eventi oggettivamente perseguibili, intervenendo in maniera rapida e decisa in prima persona al fine di fermare l’azione di danneggiamento e redigendo i verbali per il monitoraggio degli interventi eseguiti.

Può candidarsi chi è in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado;

conoscenza del pacchetto Ms Office;

disponibilità a trasferte e mobilità.

È preferibile avere esperienza in posizioni simili.