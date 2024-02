Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un bando di concorso per la ricerca di 564 funzionari da impiegare presso gli uffici centrali e periferici. L’Agenzia ricerca figure dotate di competenze giuridiche, economiche e finanziarie che siano in grado di essere di supporto ai processi amministrativi dell’ente, di svolgere attività ispettive e di saper provvedere alle attività di bilancio e ai contenziosi.

Ma cerca anche ingegneri ed esperti in comunicazione.

Funzionario Amministrativo Tributario

Il concorso per la posizione di 487 funzionari amministrativi tributari è riservato ai laureati. I posti a bando:

Roma (sede centrale) – 60;

Lombardia – 85;

Veneto – 60;

Piemonte – 60;

Emilia Romagna – 55;

Toscana – 40;

Liguria – 30;

Friuli Venezia Giulia – 30;

Lazio – 20;

Marche – 15;

Umbria – 15;

Provincia autonoma di Bolzano – 13;

Valle d’Aosta – 4.

Materie da studiare: prova scritta

Le materie da studiare per la prova scritta sono:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

diritto tributario;

diritto civile (esclusivamente le obbligazioni, Libro IV del Codice civile);

diritto dell’Unione europea;

economia politica e contabilità aziendale;

accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura.

Materie da studiare: prova orale

Il colloquio verterà sulle stesse materie della prova scritta e verrà accertata anche la conoscenza di altre nozioni:

fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi;

elementi di diritto penale (soprattutto i reati contro la pubblica amministrazione);

colloquio in lingua inglese;

prova di informatica.

Funzionario Amministrativo Tributario esperto in comunicazione

Il concorso per la posizione di 5 funzionari amministrativi tributari esperti in comunicazione è riservato ai laureati. Tutte le unità verranno impiegate presso la sede di Roma.

Materie da studiare: prova scritta

Le materie da studiare per la prova scritta sono:

tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e sui canali social;

teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni;

legge 7 giugno 2000, n. 150;

teoria e tecnica della comunicazione;

normativa in materia di documentazione amministrativa e di accesso;

normativa in materia di protezione dei dati personali;

accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura.

Materie da studiare: prova orale

Il colloquio verterà sulle stesse materie della prova scritta e verrà accertata anche la conoscenza di altre nozioni:

fini, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi;

elementi di diritto penale (soprattutto i reati contro la pubblica amministrazione);

colloquio in lingua inglese;

prova di informatica.

Funzionario Tecnico Professionale esperto in accise

Il concorso per la posizione di 72 funzionari tecnico professionali esperti in accise è riservato agli ingegneri. I posti a bando:

Roma (sede centrale) – 5;

Lombardia – 10;

Veneto – 10;

Piemonte – 10;

Liguria – 5;

Friuli Venezia Giulia – 5;

Emilia Romagna – 5;

Marche – 5;

Toscana – 5;

Umbria – 5;

Lazio – 5;

Valle d’Aosta – 1;

Provincia autonoma di Bolzano – 1.

Materie da studiare: prova scritta

fisica generale (soprattutto termodinamica, meccanica e misura delle grandezze fisiche);

metrologia;

elettrotecnica;

principali macchine elettriche e termiche;

fonti di energia e loro trasformazioni, (soprattutto produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e rinnovabile);

chimica (soprattutto bilanci di materia e di energia, modalità di calcolo delle rese di lavorazione e determinazione analitica dei parametri di impiego in impianti industriali e macchine);

macchine);

accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura.

Materie da studiare: prova orale

Il colloquio verterà sulle stesse materie della prova scritta e verrà accertata anche la conoscenza di altre nozioni:

fini, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi;

elementi di diritto penale (soprattutto i reati contro la pubblica amministrazione);

accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura.

Come candidarsi

Le candidature vanno presentate tramite il portale inpa.gov.it dalle 17:00 del 12 febbraio alle 23:59 del 12 marzo.

Per maggiori informazioni si rimanda al bando di concorso sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

