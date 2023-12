Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Avere la possibilità di lavorare in Lamborghini è un sogno per molti addetti del settore automobilistico. Per questo motivo sarà di certo ben accolta da migliaia di persone in tutto il Paese la notizia delle porte aperte della celebre azienda.

Il progetto di nuove assunzioni guarda a un totale di tre anni di progettazione. Dal 2024 al 2026 saranno inserito in varie aree di produzione ben 500 soggetti, che andranno ad arricchire il personale, garantendo nuova forza lavoro e ricambio generazionale.

Lavorare in Lamborghini nel 2024

Abbiamo precisato come il piano per le nuove assunzioni volga lo sguardo su un periodo di tre anni, ma quasi la metà delle nuove posizioni sarà assegnata già nel 2024. Parliamo di ben 200 posti di lavoro in Lamborghini, per i quali sono previsti dei contratti a tempo indeterminato.

Dopo quattro anni dall’ultima intesa raggiunta con i sindacati, si è ottenuto un rinnovo del contratto integrativo. Non è ancora ufficiale, considerando il necessario parere delle assemblee dei lavoratori dell’azienda, ma ha aperto le porte a un piano di nuove assunzioni.

L’ambiente professionale che si troverà all’interno degli stabilimenti Lamborghini sarà ulteriormente migliorato rispetto al passato. Si parla in particolare di benessere del personale. Svariati gli interventi in programma, a partire da una generale rimodulazione dei turni. Spazio inoltre al sostegno genitoriale, aumenti salariali e settimana corta. Al fine di contribuire a tutto ciò, pensando ad esempio a un minor carico lavorativo settimanale, si ha la necessità di nuovi dipendenti. Una forza lavoro extra che si traduce in 500 assunzioni tra il 2024 e il 2026, come detto.

Inviare la candidatura

Contratti di lavoro a tempo indeterminato in Lamborghini. Ecco la prospettiva tanto agognata per molti esperti del settore per il 2024. Nel corso del prossimo anno, infatti, saranno aperte le porte del celebre stabilimento per 200 nuovi dipendenti.

Sguardo rivolto a differenti figure professionali, come operai, impiegati, tecnici, ingegneri dalle varie specializzazioni, manager, figure di staff e responsabili di progetti, ma non solo. Di seguito spieghiamo in che modo inviare la propria candidatura, al fine di giocarsi le proprie chance per quello che per tanti è un lavoro da sogno.

Occorre recarsi nella sezione “Carriera” del sito ufficiale di Lamborghini. Da qui è possibile verificare le posizioni aperte, compilato l’apposito form e inviando il proprio CV. Nel prossimo periodo le offerte non mancheranno. Per questo motivo si consiglia caldamente di continuare ad aggiornare la pagina, al fine di non perdere la propria chance.

Garanzie Lamborghini: nuovo contratto

Abbiamo già citato il nuovo contratto stipulato, che comporterà numerose novità particolarmente rilevanti. Una delle più considerevoli è la settimana corta, che consentirà di gestire meglio l’equilibrio tra impegni lavorativi e vita privata. Si attuerà una rimodulazione di turni e orari, in via sperimentale.

Ci saranno differenze ovvie a seconda dell’area di lavoro, con alternanza di settimane da 4 e 5 giorni lavorativi. Maggiore flessibilità sarà inoltre garantita a chi non opera nei reparti connessi alla produzione. Nello specifico si parla di ben 12 giorni aggiuntivi di permessi retribuiti. A ciò si aggiungono 12 giornate massimo, a scelta, in smart working al mese.

In nessun caso la riduzione dell’orario sarà accompagnata da una riduzione degli stipendi pattuiti. In realtà si valuta la possibilità di un incremento del pacchetto retributivo complessivo. Una maggiorazione del 50% per i premi variabili aziendali.