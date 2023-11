Il piano di assunzioni in Ferrari scatterà nel corso del 2024: come candidarsi per lavorare nell'azienda di motori più famosa

Fonte: 123RF Ferrari cerca personale: come candidarsi

Grosse novità in casa Ferrari, e tutte positive: il fiore all’occhiello dell’automotive italiano è pronto ad aprire le porte a 250 nuovi talenti. Le nuove assunzioni sono giustificate dai buoni risultati di fatturato che spingono la crescita della società.

Sale il premio produttività in Ferrari

Ma non solo: continua a salire il premio di competitività riservato ai dipendenti: secondo l’accordo sindacale valido per il quadriennio 2024-2027 siglato insieme a Fim, Uilm e Fismic, il Gruppo potrà riconoscere ai lavoratori oltre 17mila euro di premio annuo. Nel 2022 l’importo aveva raggiunto i 12.000 euro e nel 2023 i 13.500. Nel prossimo futuro il calcolo del premio di produttività sarà legato a nuovi parametri. Uno di essi, ad esempio, è l’indicatore di consumo di energia in accordo all’impegno di Ferrari nel campo della sostenibilità.

Il piano di premi ai dipendenti è ormai una tradizione in casa Ferrari.

“La Ferrari è fatta di persone, che sono state, sono e saranno costantemente al centro della nostra attenzione. Queste iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell’eccellenza”. Così dice Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari.

Piano di azionariato diffuso in Ferrari

Le misure per i dipendenti proseguono poi con un piano di azionariato diffuso, per la partecipazione dei lavoratori alla redistribuzione dei profitti, che prenderà piede nei primi mesi del 2024.

Secondo quanto scritto in una nota, “ciascun dipendente, su base volontaria, diventerà socio di Ferrari ricevendo in forma gratuita delle azioni, una tantum, per un valore di assegnazione entro il limite di circa 2.065 Euro, secondo la normativa fiscale di riferimento. Il piano sarà servito da azioni proprie. Se il dipendente conserverà le azioni per almeno 36 mesi, la società gli riconoscerà un’ulteriore attribuzione di azioni fino al 15% del valore della prima assegnazione”. Ferrari si farà carico di tutte le spese di gestione del piano.

I dipendenti potranno infine convertire, su base volontaria, parte del valore in azioni fino a un massimo di 3.000 euro l’anno.

Soddisfazione viene espressa da Gianluca Ficco (segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto) e Alberto Zanetti (segretario generale della Uilm di Modena) secondo i quali “in questo modo si coinvolgono davvero i lavoratori nelle sorti dell’impresa”.

“Un traguardo straordinario che dà concretezza alla proposta che proprio la Cisl sta portando avanti in questi mesi, reso possibile grazie a relazioni industriali sane e partecipative. […] Probabilmente in Ferrari, grazie a quest’intesa è stata scritta una pagina di storia della negoziazione che apre importanti orizzonti e nuove modalità partecipative”, fanno eco Ferdinando Uliano (segretario nazionale della Fim Cisl) e Giorgio Uriti (segretario della Fim Emilia Centrale).

Viene infine rafforzata la ventennale offerta del piano Formula Benessere dedicata alla salute dei dipendenti e dei familiari. Il piano prevede la possibilità di sottoporsi a una serie di visite mediche gratuite. Ferrari punta poi sul lavoro agile, ove possibile, e sul riconoscimento di permessi retribuiti fino ai 10 anni di età dei figli minori, in aggiunta alla normativa sui congedi parentali. Per i disabili è stato raggiunto un accordo sul diritto alla conservazione del posto di lavoro anche in caso di malattie protratte nel tempo.

Come lavorare in Ferrari

La ricerca dei 250 nuovi profili verrà messa in atto nel corso del 2024. Ferrari è alla ricerca di eccellenze da coltivare negli anni a venire. Si suggerisce di consultare periodicamente la pagina lavora con noi di Ferrari dove sono indicate le posizioni aperte e dove è possibile inviare una candidatura spontanea.

La ricerca segue le 90 assunzioni già annunciate nel team F1.

Secondo una ricerca fatta a suo tempo da LinkedIn, quello di lavorare in Ferrari è il sogno di molti italiani.