Ci sono ben cento posizioni aperte in Eni Italia per diplomati e laureati: ecco come candidarsi attraverso il sito ufficiale del colosso energetico

Ci sono ben 100 posizioni aperte in Eni in tutta Italia. Il fu Ente Nazionale Idrocarburi è una delle aziende più emblematiche e storiche del panorama industriale italiano. Dal 1953 si è evoluta da una società statale focalizzata principalmente sull’esplorazione, la produzione e la trasformazione del petrolio e del gas naturale a un colosso energetico globale con interessi che spaziano dalle energie rinnovabili alla chimica.

Con un impegno crescente verso la transizione energetica e la sostenibilità, Eni è stata pioniera in diverse iniziative green ed è leader nel settore delle energie alternative e dell’innovazione tecnologica. Oggi è presente in oltre 60 paesi e rappresenta non solo una testimonianza della capacità italiana di competere sui mercati globali, ma anche un motore di crescita e di sviluppo per l’economia del paese.

Posizioni aperte in Eni: dove sono

I 100 ruoli sono diffusi in tutto il territorio nazionale e non solo: sono infatti presenti anche lavori per figure che opereranno per l’Italia dall’estero. Si può accedere ad alcuni di essi anche con il solo diploma, mentre per altri sono richieste lauree specialistiche. Vediamo quali figure sono richieste e dove.

Milano – San Donato Milanese

La Lombardia è la regione con più opportunità lavorative in Eni Italia:

Accountant;

Compensation & Benefits Manager;

Consumer Protection (Junior) – Categorie Protette;

Cyber Security Defense (Expert);

Data Analyst (Expert);

Data Engineer (Expert);

Digital Business Analyst (Expert);

Digital & Information Technology Internship;

Energy Transition Development (Junior);

Engineer (Junior);

Governance, Coordination & Vendor Development (Expert);

HR Gestione E Sviluppo (Junior);

ICT Biorefining (Junior);

Ingegneria Apparecchiature Meccaniche (Expert);

Ingegneria Dei Sistemi Di Sicurezza (Expert);

Ingegneria Di Processo (Expert);

Java Web Backend (Expert);

Lng Analyst (Expert);

Lng Commercial Operations (Junior);

Legale Mid-Downstream E Chemicals Estero (Junior);

Maintenance And Technical Standards Engineer (Junior);

Medico Del Lavoro (Junior);

Monitoraggio E Reporting Hse (Junior);

Occupational Safety (Junior);

People & Talent Development (Professional);

Procurement (Expert);

Procurement And Supply Chain (Expert);

Project Cost Controller (Expert);

Renewables Construction Specialist;

R&D Business Analyst (Expert);

SEO Analyst (Junior);

Service Management (Expert);

Services Administrative Integrated (Junior);

Sicurezza (Specialista);

Specialista Ambiente;

Specialista Sicurezza;

Sviluppatore Categoria Protetta (Junior) (Art.1);

Supporto Canali Di Contatto (Junior);

Tecnico Ambiente (Junior);

Tecnico Offshore Installation (Junior).

Roma

Anche nella Capitale ci sono numerose posizioni aperte:

Account Teleselling Inbound Manager;

Consolidated Planning & Control (Junior);

Controlli Operativi E Sicurezza Distribuzione Prodotti (Expert);

Controller (Junior);

Development Fuel Cards Manager (Junior);

HR Organization (Junior);

Ingegneria Dei Sistemi Di Sicurezza (Expert);

Logistica (Expert);

Maintenance And Technical Standards Engineer (Junior);

Mobility Pricing Analyst (Junior);

Planning & Control (Junior);

Programmazione Bioraffinerie (Expert);

Product Stewardship (Specialista) – Categoria Protetta;

Procurement Commercial Operations (Expert);

Renewable Performance Monitoring (Junior);

Servizi, Supporto E Miglioramento Compliance (Expert);

Sviluppo Commerciale Estero (Junior);

Supporto Commerciale Metano (Junior).

Posti di lavoro in altre città

Nel resto d’Italia le offerte di lavoro sono le seguenti:

Cost Controller (Expert) – Venezia;

Logistica (Expert) – Venezia;

Operatore Di Processo (Expert) – Venezia;

Business Development Fuel Cards Manager – Genova;

Controlli Operativi E Sicurezza Distribuzione Prodotti (Expert) – Genova;

Sviluppo Commerciale/Vendita Grandi Clienti (Junior) – Genova;

Ingegneria Apparecchiature Meccaniche (Expert) – Vibo Valentia;

Tecnico Offshore Installation (Junior) – Vibo Valentia;

Tecnico di manutenzione e distribuzione elettrica (Junior) – Taranto;

Hse Specialist – Forlì-Cesena;

Manutenzione Area Elettrica (Expert) – Ravenna;

Tecnico Manutenzione Area Meccanica (Junior) – Ravenna;

Commerciale Rete – Bari;

Coordinamento Lavori Di Manutenzione Elettrica (Tecnico) – Mantova;

Operativo Deposito (Expert) – Sassari;

Supporto Canali Di Contatto (Junior) – Napoli;

Supporto Canali Di Contatto (Junior) – Pozzuoli;

Field Manager Food Services (Expert) – Rende;

Commerciale Di Rete – Zola Predosa.

Estero

Ci sono poi diversi posti di lavoro in Eni Italia con sede all’estero:

Accounting And Reporting Specialist – Amsterdam;

Accountant – Vienna;

Coaching Tool Pusher (Senior) – Egitto, Onshore Meleiha;

Contract Engineer – Ho Chi Minh City, Vietnam;

Receptionist – Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti;

Trading Analyst – Londra.

Come candidarsi per lavorare in Eni

Per vedere le singole offerte di lavoro, i requisiti e i titoli di studio, è necessario collegarsi a enirecruit.taleo.net e registrarsi all’area riservata. Dopo aver effettuato il login sarà possibile inviare la propria candidatura. Le selezioni avvengono in tre passaggi:

screening curriculare con analisi del curriculum per verificare istruzione, competenze linguistiche, specializzazioni, esperienze professionali e disponibilità alla mobilità;

con analisi del curriculum per verificare istruzione, competenze linguistiche, specializzazioni, esperienze professionali e disponibilità alla mobilità; valutazione tecnico-professionale con un colloquio tecnico focalizzato sulle competenze specialistiche del candidato insieme ai responsabili dell’area di interesse professionale;

con un colloquio tecnico focalizzato sulle competenze specialistiche del candidato insieme ai responsabili dell’area di interesse professionale; valutazione psico-attitudinale con assessment center e colloquio individuale per analizzare le soft skills attraverso prove situazionali e interviste di gruppo.

Le figure expert si distinguono da quelle junior perché devono avere almeno tre anni di esperienza nel ruolo o ruoli analoghi. In tutte le fasi del processo Eni Italia garantisce attenzione all’inclusione all’integrazione delle pluralità in base ai principi di valorizzazione della diversità previste dalla mission aziendale.

Attraverso il portale è anche possibile inviare una candidatura spontanea per essere notati dai recruiter del gruppo in base alle proprie capacità e alla propria esperienza.