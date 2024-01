Fonte: ANSA La Rai cerca personale: posti per 8 costumisti in tutta Italia.

La Rai sta cercando nuovo personale all’interno del piano di cambiamento che punta alla sostenibilità, allo sviluppo tecnologico, alla digitalizzazione e alle nuove modalità di lavoro. Il Servizio Pubblico è alla costante ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. La nuova ricerca riguarda 8 risorse da assumere per il ruolo di costumista, anche senza titoli specifici, in diverse città italiane. È possibile inviare le candidature fino a febbraio 2024.

La Rai cerca costumisti: le posizioni aperte

Il costumista, in collaborazione con il regista e gli autori e in accordo con il budget, progetta trucco, parrucche, abbigliamento e accessori di scena. Reperisce, acquista e adatta il materiale già esistente e individua case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli.

Chi sarà selezionato firmerà un contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del CCL Rai per quadri, impiegati e operai della durata di 36 mesi. È prevista una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 23.200 euro, che raggiunge i 26.400 euro allo scadere dei tre anni.

Sono indivduate quattro differenti sedi e il candidato che passa le selezioni sarà assegnato a quella prescelta in fase di domanda:

Roma – 5 posti;

Milano – 1 posto;

Napoli – 1 posto;

Torino – 1 posto.

I requisiti per lavorare come costumista

I requisiti per la candidatura sono i seguenti:

età compresa tra i 18 e 29 anni e 364 giorni;

diploma di scuola superiore;

patente B;

disponibilità a trasferte;

cittadinanza italiana o in alternativa di Paesi UE ed extra UE con regolare permesso di soggiorno.

Sono inoltre necessari, visto che la prima prova sarà svolta da remoto:

computer (sistema operativo Windows 8 o superiore, MacOS 10.14 o superiore, Linux) con il browser Google Chrome (81.0 o superiore), dotato di webcam e microfono;

connessione a internet con velocità minima di upload e download di 1,5 Mbps;

smartphone o tablet (con Android 4.1 o superiore o iOS 8 o superiore) con cam funzionante, su cui sarà chiesto di installare un’app da Play Store o App Store.

Non può partecipare alla selezione:

chi è stato licenziato dalla Rai per giusta causa;

chi ha già svolto un periodo di lavoro nella stessa mansione per almeno 18 mesi;

chi è già alle dipendenze della Rai, anche con contratto a termine nel caso della medesima mansione.

Come compilare la domanda: i documenti

La domanda deve essere inviata al sito www.lavoraconnoi.rai.it nella sezione Costumisti 2024, compilando tutti i dati nel form online. Al termine della procedura, il sito genera in automatico un messaggio di posta elettronica di conferma.

Per candidarsi bisogna allegare, in formato .pdf:

curriculum vitae in formato europeo con fotografia;

certificato o copia del diploma;

copia della patente.

Per i cittadini stranieri o per chi ha frequentato le scuole all’estero:

riconoscimento in Italia dei titoli con annessa dichiarazione di valore;

copia del titolo di soggiorno in corso di validità.

Solo se dichiarato in fase di domanda di ammissione, è necessario anche allegare:

copia di attesta di partecipazione a corsi di Costume per lo spettacolo, con indicazione delle ore e della durata;

copia del certificato di laurea;

copia del certificato di conoscenza della lingua inglese con relativo livello;

riconoscimento in Italia di eventuali titoli conseguiti all’estero.

Il termine è quello del 9 febbraio 2024 entro le ore 12. È consigliabile presentare la domanda in largo anticipo rispetto alla scadenza per evitare malfunzionamenti del sito.

Punteggio e valorizzazione dei titoli

Il possesso di titoli specifici, pur non essendo obbligatorio, è necessario a raggiungere un punteggio più alto degli altri candidati. Alla selezione possono accedere i primi 200 (più eventuali ex aequo) suddivisi per sede:

Roma – 125;

Milano – 25;

Napoli – 25;

Torino – 25.

I punti sono così distribuiti:

voto di diploma: da 0 a 10 punti;

tipologia di diploma: 3 punti per gli indirizzi Design – Arte della Moda, Design – Arte del Tessuto, Tecnologico – Sistema moda, Tecnico abbigliamento e moda;

corso di formazione in ambito Costumi per lo spettacolo da 200 a 400 ore: 3 punti;

corso di formazione in ambito Costumi per lo spettacolo da 401 a 600 ore: 4 punti;

corso di formazione in ambito Costumi per lo spettacolo da 601 a 1.500 ore: 6 punti;

corso di formazione in ambito Costumi per lo spettacolo oltre le 1.500 ore: 8 punti;

laurea di I livello DAMS o AFAM: 8 punti;

laurea di II livello DAMS o AFAM: 10 punti.

conoscenza della lingua inglese: massimo 6 punti in base al livello;

In caso di possesso di laurea magistrale, viene valorizzata solo questa. In caso di più certificazioni di lingua, viene considerato solo quello con il livello più alto.

Come avviene la selezione: le due prove

La prima prova è articolata come segue:

fase preselettiva con quiz a risposta multipla su cultura generale, moda e costume, abilità generali e attitudini specifiche.

Gli ammessi alla fase 2 saranno:

Roma – 25 candidati;

Milano – 8 candidati;

Napoli – 8 candidati;

Torino – 8 candidati.

La seconda prova è articolata come segue:

colloquio conoscitivo-motivazionale;

prova tecnica con realizzazione di uno schizzo di un bozzetto sartoriale, lettura e analisi di bozzetti, scelta e riconoscimento di capi e accessori d’epoca, sistemazione e adattamento di un capo d’abbigliamento, verifica di nozioni sul processo produttivo.

Entra in graduatoria solo chi ottiene un punteggio minimo di 30/50 in ognuna delle due prove e viene data priorità al candidato più giovane in caso di ex aequo.

Graduatoria finale e assunzione

Sono idonei vincitori i primi nelle singole graduatorie in ordine di punteggio. Sono idonei non vincitori quelli che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60/100 ma che si trovano in posizioni eccedenti rispetto al numero delle posizioni aperte.

La graduatoria ha una validità di 36 mesi e la Rai può attingere da essa in caso di rinunce, esclusioni o esigenze sopravvenute. Il piano di assunzioni parte dal momento della pubblicazione della lista.