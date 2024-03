Fonte: 123RF Offerte di lavoro con Sephora: le posizioni attive.

Sephora non ha certo bisogno di presentazione. Il colosso del make-up appartenente al gruppo del lusso e della moda LVMH è diventato negli anni un punto di riferimento nel settore beauty. Presente in tutta Italia, ha avviato di recente il progetto di talent recruiting a livello nazionale, con la ricerca di giovani da inserire nell’organico. Le assunzioni sono finalizzate a creare rapporti di lavoro duraturi e possibilità di carriera all’interno dell’azienda, con posizioni manageriali alle quali accedere con la gavetta. Ma quali sono le figure ricercate? Vediamo le offerte di lavoro di Sephora nella Penisola, quali sono i requisiti e come fare a candidarsi.

Department Manager a Firenze

Sephora è alla ricerca di 1 Department Manager a Firenze. Il lavoro prevede la gestione a 360 gradi di uno dei quattro assi merceologici presenti nei negozi: make-up, skin care, fragranze e Sephora Collection. La figura sostiene la comunicazione tra lo Store Manager e la squadra di Beauty Advisor e supporta le attività manageriali, progettando la strategia commerciale e di risorse umane. Tra le mansioni è prevista la gestione del magazzino e il riassortimento dei prodotti, l’applicazione di regolamenti aziendali e di sicurezza e delle politiche commerciali stabilite dai servizi centrali.

I requisiti sono:

diploma di maturità;

esperienza minima di 2 anni;

conoscenza della lingua inglese – livello intermedio.

Paga e benefit:

stipendio tra i 24mila e i 30mila euro lordi all’anno;

buoni pasto.

Specialist a Roma

I requisiti sono:

diploma di maturità;

esperienza minima di un anno;

gradita la conoscenza della lingua inglese.

Paga e benefit:

stipendio tra i 27mila e i 30mila euro lordi all’anno;

percentuali sugli obiettivi;

buoni pasto;

dotazioni mensili;

altri benefici.

Specialist e Department Manager a Torino

I requisiti sono:

diploma di maturità;

esperienza minima di 2 anni in ruoli analoghi;

conoscenza della lingua inglese – livello intermedio.

Paga e benefit:

stipendio tra i 24mila e i 30mila euro lordi all’anno;

percentuali sugli obiettivi per il ruolo di Specialist;

buoni pasto.

Department Manager a Udine

I requisiti sono:

diploma di maturità;

esperienza minima di 2 anni;

conoscenza della lingua inglese – livello intermedio.

Paga e benefit:

stipendio tra i 24mila e i 30mila euro lordi all’anno;

buoni pasto.

Specialist a Venezia

I requisiti sono:

diploma di maturità;

esperienza minima di un anno;

conoscenza della lingua inglese – livello base.

Paga e benefit:

stipendio tra i 27mila e i 30mila euro lordi all’anno;

percentuali sugli obiettivi;

assicurazione medica;

buoni pasto.

Addetto/addetta alle vendite e alla cassa

Sephora è alla ricerca di addetti e addette alle vendite e alla cassa. Le mansioni prevedono accogliere e consigliare il cliente per garantirgli un’esperienza unica e distinta dai competitor, offrire consulenze personalizzate, supportare store manager e specialist nella gestione quotidiana, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di budget e target, riordinare e gestire il magazzino e le spedizioni.

I requisiti sono:

diploma di maturità;

esperienza minima di 1 anno;

conoscenza delle lingue.

Paga e benefit:

stipendio tra i 12mila e i 21mila euro lordi all’anno;

flessibilità oraria;

buoni pasto.

Il tipo di contratto è a tempo determinato e part time in base alle esigenze dello store, ma può essere un primo punto di accesso per questa rinomata realtà aziendale.

Sephora è alla continua ricerca di personale da inserire nel proprio organico. In questo momento le offerte di lavoro attive per questa posizione si trovano a Firenze e Roma. Tra i requisiti specifici per l’assunzione in questi store, è prevista anche la conoscenza base di cinese, francese e portoghese.

Come candidarsi per lavorare con Sephora

Oltre alle nuove offerte di lavoro di questo articolo, è possibile visualizzare tutte le altre sul sito di Sephora nella sezione Lavora con noi e accedendo a tutti i dettagli della posizione. Cliccando, a fondo pagina, sul pulsante Candidati ora sarà infine possibile presentarsi attraverso il proprio profilo LinkedIn oppure inviare il curriculum, la lettera di presentazione e compilare il modulo con tutti i dati anagrafici e relativi alle proprie esperienze. In pochi click sarà possibile essere inseriti nel database dell’azienda ed essere contattati dai recruiter.