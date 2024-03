Entro l'autunno Ita Airways punta ad aprire nuove rotte e a potenziare quelle esistenti. Alcune posizioni lavorative sono già aperte. Come candidarsi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: 123RF Ita Airways, assunzioni 2024

Ita Airways dà il via a un massiccio piano di assunzioni per il 2024: sono 475 le figure ricercate entro la fine dell’anno. Ita ricerca assistenti di volo, piloti e membri dello staff. Di seguito le informazioni necessarie per lavorare in Ita Airways.

Ita Airways, nuove assunzioni nel 2024

Ita Airways, ovvero la ex storica Alitalia, intende potenziare la sua offerta. Una spinta al piano assunzioni arriva anche dall’avvicinarsi del Giubileo 2025, che partirà il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta santa di San Pietro. Prevedendo l’impennata di viaggiatori verso Roma, Ita punta a rafforzare la sua offerta e la posizione nel mercato dei voli.

Secondo indiscrezioni di stampa, fra il mese di aprile e l’autunno si apriranno nuove rotte, fra le quali 26 in Europa e 14 intercontinentali. Tra le mete ci saranno Chicago, Toronto, Accra, Dakar, Riyadh, Kuwait City e Jeddah. Intanto procedono le trattative per l’acquisizione di Ita da parte di Lufthansa.

L’Antitrust Ue ha avviato un’indagine sull’acquisizione mettendo sotto la lente di ingrandimento le rotte aeree. La vicenda ha creato più di una frizione fra il governo guidato da Giorgia Meloni e le autorità europee.

Per garantire la crescita, entro i prossimi mesi Ita darà il via all’assunzione di 475 nuove figure, così suddivise:

330 assistenti di volo;

assistenti di volo; 90 piloti;

piloti; 55 membri dello staff.

Ita Airways, lavora con noi e LinkedIn

Sono due i canali per verificare le posizioni aperte di Ita Airways e per candidarsi. Ogni nuovo annuncio di lavoro viene pubblicato sul sito ufficiale del vettore aereo nella sezione “Lavora con noi”, in fondo alla home page. È possibile trovare gli annunci anche sul profilo ufficiale su LinkedIn. Le selezioni iniziano online con i moduli e i questionari. Le candidature sono aperte a chiunque possieda i prerequisiti richiesti.

Lavorare in Ita come assistenti di volo

Ci sono dei prerequisiti fisici per lavorare in Ita in qualità di assistenti di volo:

uno è l’altezza (le donne devono essere alte almeno 165 cm e gli uomini 170 cm);

nessun piercing o tatuaggio visibile.

Gli altri prerequisiti richiesti:

dimostrare di saper nuotare bene;

diploma di scuola media superiore;

passaporto in corso di validità;

conoscenza della lingua inglese (B1 certificato);

conoscenza fluente di una seconda lingua (requisito preferenziale);

disponibilità a indossare abbigliamento formale (tailleur/abito);

disponibilità a lavorare su turni, anche con pernottamenti fuori base.

Lavorare in Ita come piloti

Le condizioni per essere presi in considerazione per il ruolo di pilota sono:

avere un diploma di scuola superiore o una laurea;

avere una buona forma fisica (richiesto il certificato medico di classe 1 EASA);

conoscenza della lingua inglese (almeno B2 CEFR e ICAO 5);

avere licenza di volo ATPL Frozen EASA valido (CPL-IR e MCC);

avere idoneità a vivere e lavorare nell’Unione europea.

Lavorare in Ita come membri dello staff

Le caratteristiche richieste ai membri dello staff variano in base alle particolari mansioni relative al ruolo e sono estremamente eterogenee. Si suggerisce di controllare le posizioni aperte nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale e sul profilo LinkedIn della compagnia.