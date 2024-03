I bandi in scadenza a marzo e aprile per lavorare all'interno di Conservatori e Accademie di Belle Arti come personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Fonte: 123RF Istituzioni Afam: nuovi concorsi per personale Ata.

Il sistema Afam, Alta formazione artistica e musicale, è un settore dell’istruzione costituito dai conservatori statali, dalle accademie di belle arti statali e non statali, dagli istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle accademie statali di danza e arte drammatica, dagli istituti statali superiori per le industrie artistiche, e altre istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale. Questi tipi di scuola rilasciano titoli equipollenti alle lauree universitarie e seguono un’articolazione degli studi in tre cicli.

Le istituzioni hanno una propria dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo, approvata da un decreto ministeriale, e possono attivare procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per costituire graduatorie. Vediamo i bandi in scadenza per il personale Ata per il settore Afam e i posti disponibili in alcuni dei centri educativi più importanti d’Italia per l’arte e la musica, anche senza laurea.

Bari – Conservatorio di Musica: operatore

Il Conservatorio di Musica di Bari cerca candidati per il ruolo di Operatore (ex coadiutore). L’assunzione è a tempo determinato o per coprire eventuali supplenze.

I requisiti specifici sono:

assolvimento dell’obbligo scolastico.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Bari potrebbe indire una prova preselettiva. I primi candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (15 punti);

Prova orale (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

settore Afam;

diritti e doveri del pubblico dipendente;

compiti dell’Operatore;

conoscenze tecniche base.

Il bando scade il 26 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Bologna – Accademia delle Belle Arti: funzionario bibliotecario

L’Accademia delle Belle Arti di Bologna cerca candidati per il ruolo di Funzionario (ex collaboratore) del settore archivistico-bibliotecario. L’assunzione è a tempo indeterminato e full time.

I requisiti specifici sono:

diploma di laurea triennale (o titolo estero equivalente) in studi umanistici, archivistica e biblioteconomia o beni culturali.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

L’Accademia delle Belle Arti di Bologna potrebbe indire una prova preselettiva, ovvero un questionario a risposta multipla, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 30 candidati accederanno alle vere prove di concorso:

verifica dei titoli (20 punti);

prova scritta (40 punti);

colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

ordinamento didattico e amministrativo e leggi specifiche del settore Afam, statuto dell’Accademia ;

archivistica e biblioteconomia;

software gestionali e sistemi informativi dei beni librari archivistici e musicali;

normativa sul diritto d’autore, Opac;

lingua inglese tecnica.

Il bando scade il 15 marzo 2024. Per partecipare bisogna seguire le istruzioni sul sito http://www.ababo.it.

Frosinone – Conservatorio di Musica: collaboratore di biblioteca

Il Conservatorio di Musica di Frosinone cerca candidati per il ruolo di Collaboratore di biblioteca. L’assunzione è a tempo indeterminato e full time.

I requisiti specifici sono:

laurea triennale in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-03), Beni culturali (L-OI);Lettere (L-IO); Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L-43); Lingue e Culture Moderne (L-11); diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, Lettere, Musicologia, Storia e conservazione dei beni culturali; diploma accademico in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica (DCPL15/A).

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Frosinone potrebbe indire una prova preselettiva, ovvero un questionario a risposta multipla, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 10 candidati accederanno alle vere prove di concorso:

verifica dei titoli (20 punti);

due prove scritte (40 punti);

colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

funzionamento e ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni Afam, regolamenti e statuto del Conservatorio;

biblioteconomia generale e musicale, bibliografia generale e musicale, storia del libro, della stampa e dell’editoria musicale, patrimonio librario e audiovisivo italiano relativo alla musica;

funzioni delle biblioteche musicali e compiti amministrativi;

management e legislazione dei beni culturali;

pratiche gestionali di conservazione, riproduzione e circolazione dei documenti e del prestito;

normativa di catalogazione nazionale e procedure catalografiche;

software gestionali e tecnologie informatiche di base e Opac;

lingua inglese tecnica.

Il bando scade l’8 aprile 2024. Per partecipare bisogna iscriversi al sito http://www.inpa.gov.it.

Latina – Conservatorio di Musica: assistente

Il Conservatorio di Musica di Latina cerca candidati per il ruolo di Assistente. L’assunzione è a tempo determinato o finalizzata alla copertura di assenze.

I requisiti specifici sono:

diploma di scuola superiore.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Latina potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di test, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 25 candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova scritta (40 punti);

Prova orale e pratica (40 punti).

La prova scritta servirà ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

funzionamento e ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni Afam, regolamenti e statuto del Conservatorio;

diritto costituzionale, diritto civile, diritto amministrativo, diritto tributario;

contabilità di Stato;

gestione dei sistemi contributivi, fiscali, previdenziali;

lingua inglese.

Il bando scade il 30 marzo 2024. Per partecipare bisogna inviare una domanda, redatta in carta libera, tramite raccomandata A/R o posta certificata a info@pec.conslatina.it.

Livorno – Conservatorio di Musica: assistente

Il Conservatorio di Musica di Livorno cerca candidati per il ruolo di Assistente. L’assunzione è a tempo determinato.

I requisiti specifici sono:

diploma di scuola superiore.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Livorno potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di test con 30 quesiti a risposta multipla, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 30 candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova pratica (40 punti);

Prova orale (40 punti).

La prova pratica consisterà nella redazione di un atto amministrativo seguendo una o più tracce fornite dalla commissione. Servirà anche per valutare le competenze informatiche del candidato. La prova orale consisterà invece in un colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

diritto amministrativo

contabilità pubblica

rapporto di pubblico impiego

statuto e regolamenti del Conservatorio;

procedure amministrative per l’acquisizione di beni e servizi;

lingua inglese.

Il bando scade il 22 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Milano – Conservatorio di Musica: collaboratore giuridico amministrativo

Il Conservatorio di Musica di Milano cerca candidati per il ruolo di Collaboratore area terza settore giuridico-amministrativo. L’assunzione è a tempo indeterminato e full time.

I requisiti specifici sono:

laurea triennale o titoli equiparati in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16, L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (L-18); Ingegneria industriale (L-9); diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/99) in Giurisprudenza o Economia e commercio o Ingegneria gestionale.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Milano potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di test, qualora dovessero pervenire troppe domande. I candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova scritta (40 punti);

Colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

ordinamento didattico e amministrativo e leggi specifiche del settore Afam, statuto e regolamenti del Conservatorio;

diritto costituzionale;

diritto civile;

diritto amministrativo e processuale amministrativo;

reati verso la Pubblica amministrazione;

tecnologie informatiche;

lingua inglese.

Il bando scade il 13 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Ravenna – Accademia di Belle Arti: funzionario amministrativo gestionale

L’Accademia di Belle Arti di Ravenna cerca candidati per il ruolo di Funzionario amministrativo gestionale. L’assunzione è a tempo indeterminato.

I requisiti specifici sono:

diploma di laurea triennale.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

L’Accademia di Belle Arti di Ravenna potrebbe indire una prova preselettiva, ovvero un questionario a risposta multipla, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 30 candidati accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (15 punti);

Prova scritta (45 punti);

Colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

ordinamento didattico e amministrativo e leggi specifiche del settore Afam, statuto dell’Accademia;

diritto amministrativo;

documentazione amministrativa;

tutela della privacy;

piattaforme e applicativi più delle Istituzioni Afam.

Il bando scade il 16 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Potenza – Conservatorio di Musica: direttore amministrativo

Il Conservatorio di Musica di Potenza cerca candidati per il ruolo di Direttore di Ragioneria. L’assunzione è a tempo indeterminato e full time.

I requisiti specifici sono:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Statistica; laurea specialistica in Giurisprudenza, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Sociologia, Studi europei; laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Scienze statistiche, Scienze statistiche, attuariali e finanziarie, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Potenza potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di quesiti a selezione multipla, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 30 candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova scritta (40 punti);

Colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

ordinamento didattico e amministrativo e leggi specifiche del settore Afam, statuto e regolamenti del Conservatorio;

contrattualistica e appalti pubblici;

procedure per l’acquisto di beni e servizi sul mercato elettronico e convenzioni Consip;

diritto costituzionale e diritto amministrativo;

diritto civile;

diritto del lavoro;

informatica;

lingua inglese.

Il bando scade il 20 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Potenza – Conservatorio di Musica: direttore di ragioneria

Il Conservatorio di Musica di Potenza cerca candidati per il ruolo di Direttore di Ragioneria. L’assunzione è a tempo determinato e full time.

I requisiti specifici sono:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Statistica; laurea specialistica in Giurisprudenza, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Sociologia, Studi europei; laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Scienze statistiche, Scienze statistiche, attuariali e finanziarie, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Potenza potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di test, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 30 candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova scritta (40 punti);

Colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

ordinamento didattico e amministrativo e leggi specifiche del settore Afam, statuto e regolamenti del Conservatorio;

diritto costituzionale e diritto amministrativo;

diritto civile;

diritto del lavoro;

documentazione amministrativa, procedimento amministrativo, diritto d’accesso.

Il bando scade il 20 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Terni – Conservatorio di Musica: operatore

Il Conservatorio di Musica di Terni cerca candidati per il ruolo di Operatore (ex coadiutore). L’assunzione è a tempo determinato o per coprire eventuali supplenze.

I requisiti specifici sono:

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze con promozione alla classe IV relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.lgs. n. 61/2017, da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Terni potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di test, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 30 candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova scritta (40 punti);

Colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

sicurezza degli ambienti di lavoro;

primo soccorso;

compiti e funzioni di un operatore in un’Istituzione Afam;

competenze informatiche;

lingua inglese.

Il bando scade il 14 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.

Udine – Conservatorio di Musica: collaboratore giuridico amministrativo

Il Conservatorio di Musica di Udine cerca candidati per il ruolo di Collaboratore area terza settore giuridico-amministrativo. L’assunzione è a tempo indeterminato.

I requisiti specifici sono:

laurea triennale o titoli equiparati in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (L-18); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); oppure laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-1).

Si aggiungono tutti i requisiti per i concorsi pubblici come quelli della maggiore età, dell’assenza di condanne, del godimento pieno di diritti civili e politici, della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.

Il Conservatorio di Musica di Udine potrebbe indire una prova preselettiva, in forma di test, qualora dovessero pervenire troppe domande. I primi 50 candidati che la supereranno accederanno alle vere prove di concorso:

Verifica dei titoli (20 punti);

Prova scritta (40 punti);

Colloquio (40 punti).

Saranno valutate le competenze sui seguenti argomenti:

ordinamento didattico e amministrativo e leggi specifiche del settore Afam, statuto e regolamenti del Conservatorio;

diritto pubblico e costituzionale;

diritto d’accesso, trasparenza e privacy;

diritto amministrativo;

contabilità dello Stato;

competenze informatiche;

lingua inglese.

Il bando scade il 26 marzo 2024. Per partecipare bisogna collegarsi al sito http://www.inpa.gov.it.