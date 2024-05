Ecco cosa sapere in merito al prossimo bando dell'Agenzia delle Entrate: è riservato soltanto ad alcuni soggetti. Di seguito i requisiti per presentare domanda e come

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Ufficio Agenzia delle Entrate

Chance lavorativa garantita dall’Agenzia delle Entrate. Un concorso che consentirà l’ingresso di 80 lavoratori. Lo sguardo è rivolto a funzionari specializzati in selezione, valutazione del personale e formazione. Di seguito tutti i dettagli del caso.

Agenzia delle Entrate, offerta di lavoro

Sappiamo che entro il 2024 l’Agenzia delle Entrate lancerà un nuovo concorso per l’inserimento di 80 nuovi soggetti dipendenti. Nello specifico è prevista l’assunzione di Funzionari Risorse Umane. Ciò che viene proposta è una posizione a tempo indeterminato.

Un bando che rientra nel novero delle nuove assunzioni previste nel triennio 2024-2026. Si prosegue dunque con il percorso ben delineato dal PIAO, ovvero dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Come detto, si ha bisogno di 80 funzionari specializzati nella selezione di nuovo personale in varie aree. Al tempo stesso si avrà necessità di esperienza nel campo della formazione e della valutazione dei soggetti candidati.

In ambito pratico ciò si traduce in questi specifici compiti cardine:

gestione delle risorse umane;

rilevazione attiva del fabbisogno formativo;

selezione professionale;

sviluppo professionale;

processi di valutazione del personale.

Come inviare domanda e requisiti

L’intero processo di candidatura è digitale. L’Agenzia delle Entrate non prevede infatti alcuna opzione in ufficio, che passi attraverso il cartaceo e il confronto diretto con degli addetti. Chiunque fosse interessato, potrà inviare la propria domanda di partecipazione per via telematica, sfruttando il Portale InPA.

Ad oggi il bando non è ancora stato pubblicato. Quando lo sarà, si avranno maggiori dettagli in merito ai requisiti richiesti. Soprattutto, però, a partire da quel momento sarà possibile inviare la propria domanda per un periodo di tempo massimo di 30 giorni.

Si richiede ovviamente di possedere un metodo di riconoscimento dell’identità digitale valido: Spid, Cie, Cbs o eldas. Tutti i potenziali candidati dovranno inoltre avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Considerando la valenza legale delle comunicazioni che passano attraverso la PEC, non è possibile sfruttare l’indirizzo di un altro soggetto per quest’operazione. In assenza di una mail del genere, si dovrà procedere a stipulare una sottoscrizione a proprio nome. Non è inoltre confermata o smentita la possibilità di una tassa di concorso per questo bando.

Il requisito cardine per potersi proporre per uno degli 80 posti di lavoro a tempo indeterminato nell’Agenzia delle Entrate è la laurea. I candidati dovranno almeno aver conseguito una laurea triennale. Si richiede però che quest’ultima riguardi una o più delle seguenti facoltà:

Psicologia;

Scienze dell’Educazione;

Scienze Giuridiche;

Amministrazione e Organizzazione;

Scienze Politiche;

Scienze Economiche.

Il fatto di aver proseguito negli studi e conseguito una laurea magistrale non rappresenta, ovviamente, un limite alla propria candidatura. Anche in questo caso, però, occorre precisare quelle che sono le facoltà ammesse:

Educazione degli Adulti;

Scienze Pedagogiche;

Gestione Servizi Educativi;

Servizio Sociale;

Sociologia;

Psicologia;

E-learning;

Comunicazione;

Società dell’Informazione;

Filosofia;

Antropologia;

Filologia;

Linguistica;

Storia.

Passiamo infine al diploma di laurea, che riguarda le seguenti facoltà: