Tante offerte di lavoro in Primark grazie all'apertura del nuovo punto vendita di Torino e alle tante iniziative del marchio di fast fashion in tutta Italia

Fonte: 123RF Primark assume perosnale in tutta Italia.

Grandi novità in casa Primark: il colosso della fast fashion ha aperto un nuovo punto vendita a Torino, nel distretto To Dream. L’investimento da 10 milioni di euro sta creando ben 150 nuovi posti di lavoro nel capoluogo piemontese, che si aggiungono a quelli delle altre sedi del marchio in tutta Italia. Sono tante le posizioni aperte nei vari negozi della catena, che sta cercando personale soprattutto a Nord. Vediamo le offerte.

Addetto alle vendite

Il ruolo più richiesto è quello di Addetto alle vendite con contratto a tempo determinato nei punti vendita di:

Arese;

Bari;

Brescia;

Caserta;

Catania;

Bologna;

Chieti;

Firenze;

Livorno;

Milano;

Roma;

Rozzano;

Torino;

Venezia;

Verona.

Le mansioni prevedono:

assistenza al cliente nella scelta di taglie e modelli e per le fasi di acquisto e di reso;

allestimento dell’area vendita, tenendo gli scaffali pieni e mettedo in evidenza i nuovi arrivi;

riordinare i camerini;

disporre correttamente la merce nel magazzino e portarla all’area vendita.

È preferibile avere già esperienza nel ruolo in negozi con elevati flussi di clienti. In base al curriculum si può essere assunti con Ccnl Commercio per 14 mensilità e copertura assicurativa sanitaria:

part time per 18 ore settimanali con disponibilità prevalentemente nel week-end;

part time per 20 ore settimanali con disponibilità su turni dal lunedì alla domenica;

part time per 21 ore settimanali, rivolto alle categorie protette, con disponibilità su turni dal lunedì alla domenica;

a chiamata, se si hanno meno di 24 anni o più di 55, con disponibilità su turini dal lunedì alla domenica.

I benefit previsti sono:

sconti per i dipendenti;

opportunità di carriera a livello internazionale.

Store manager

Tra le figure più importanti del mondo Primark c’è quella dello Store manager. L’azienda assume con contratto a tempo indeterminato full time per 5 giorni lavorativi a settimana nei punti vendita di Nord, Centro e Sud Italia.

Le mansioni prevedono:

guidare e formare il team manageriale;

gestire commercialmente il punto vendita;

gestire lo stock;

gestire il conto economico, con le previsioni di vendita e il piano assunzioni.

I requisiti sono:

esperienza manageriale strutturata con la supervisione di almeno 50 collaboratori;

disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale (con affitto pagato per 18 mensilità con un contributo fino a 1.500 euro e rimborso spese).

È previsto l’inserimento al livello quadro del Cccnl del Commercio, con una retribuzione annuale lorda di 46mila euro.

Department manager

Primark cerca anche Team manager con contratto a tempo indeterminato full time per 5 giorni lavorativi a settimana nei punti vendita di:

Bari;

Bologna;

Brescia;

Caserta;

Catania;

Chieti;

Firenze;

Milano;

Roma;

Torino;

Verona;

Venezia

Le mansioni prevedono:

guidare e formare squadre di almeno 10 persone;

coordinare gli altri manager;

coordinare determinati servizi;

gestione commerciale del proprio reparto con analisi dei Kpi e ordini della merce.

I requisiti sono:

esperienza di almeno due anni nel mondo del retail o della Gdo e gestione di squadre;

disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale (con affitto pagato per 18 mensilità con un contributo fino a 1.500 euro).

È previsto l’inserimento al 2° livello del Cccnl del Commercio, con una retribuzione annuale lorda di 33mila euro.

Team manager

Tra le offerte di lavoro in Primark c’è anche quella di Team manager con contratto a tempo indeterminato full time per 5 giorni lavorativi a settimana nei punti vendita di:

Bari;

Bologna;

Brescia;

Caserta;

Catania;

Chieti;

Firenze;

Milano;

Roma;

Torino;

Verona.

Le mansioni prevedono:

guidare e formare squadre di almeno 10 persone;

coordinare determinati servizi;

gestione commerciale del proprio reparto con analisi dei Kpi e ordini della merce.

I requisiti sono:

esperienza di almeno un anno nel mondo del retail o della Gdo;

disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale (con affitto pagato per 18 mensilità con un contributo fino a 1.500 euro).

È previsto l’inserimento al 2° livello del Cccnl del Commercio, con una retribuzione annuale lorda di 30.500 euro.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Oltre alle figure professionali richieste nei punti vendita, sono presenti anche offerte di lavoro per impiegati amministrativi (Payroll specialist nell’ufficio regionale di Milano) e nelle risorse umane (HR People and culture administrator a Firenze e a Milano). Per candidarsi basta andare sul sito it.carriere.primark.com, filtrare gli annunci per tipologia o zona geografica e inviare il proprio curriculum compilando gli appositi campi.