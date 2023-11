La Marina militare ha indetto un concorso volto ad arruolare 1750 nuovi volontari in ferma iniziale: i titoli per l'accesso e le opportunità di crescita

La Marina militare ha indetto un bando di concorso per ricercare 1.750 Vfi (volontari in ferma prefissata). Per partecipare c’è tempo fino al 22 novembre 2023. La selezione è rivolta a candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Marina militare: concorso per 1.750 Vfi

I posti messi a bando per la qualifica di volontari in ferma prefissata sono così distribuiti:

a) si ricercano 1.300 volontari per il Cemm (Corpo equipaggi militari marittimi) di cui

1.010 per il settore d’impiego navale,

100 per il settore d’impiego anfibi,

60 per il settore d’impiego incursori,

30 per il settore d’impiego componente subacquei – palombari,

40 per il settore d’impiego sommergibilisti,

60 per il settore d’impiego componente aeromobili;

b) si ricercano 450 volontari per il Cp (Corpo delle capitanerie di porto) di cui

436 per varie specialità,

6 per il settore d’impiego componente aeromobili,

5 per il settore d’impiego soccorritori marittimi,

3 per il settore d’impiego componente subacquei – sommozzatori.

175 posti, il 10% del totale, sono riservati alle categorie previste dall’articolo 702 del Decreto legislativo n.66 del 15 marzo 2010.

Vfi Marina: i requisiti

Si accede con il diploma di istruzione secondaria di primo grado (quella che un tempo si chiamava “scuola media”). C’è un’unica eccezione: i candidati che intendano presentare domanda per i 60 posti messi a bando nel settore d’impiego componente aeromobili devono essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.

L’elenco completo dei requisiti è specificato all’Articolo 2 del bando di concorso.

Prove concorsuali

I candidati che intendono concorrere alla selezione per i 1.750 posti di volontari in ferma prefissata verranno sottoposti a:

valutazione dei titoli di merito,

accertamenti psico-fisici,

accertamenti attitudinali,

prove di efficienza fisica (solo per incursori, componente subacquei, anfibi, sommergibilisti, componente aeromobili e soccorritori marittimi),

accertamenti psico-fisici specifici (solo per incursori, componente subacquei, anfibi, sommergibilisti, componente aeromobili e soccorritori marittimi).

Dopo la scadenza del 22 novembre partirà la convocazione per le prove selettive e infine l’incorporamento in base alla graduatoria. Successivamente il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Concorso Marina militare: come iscriversi

Le candidature vanno presentate esclusivamente tramite il portale Concorsi online del Ministero della difesa. Dallo stesso portale è possibile scaricare il bando in formato Pdf. Il sito permette di vedere in tempo reale quanti sono i candidati iscritti alla selezione. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso di Spid o Cie (Carta di identità elettronica). Agli interessati si suggerisce di consultare frequentemente la sezione Annunci del portale per essere aggiornati su eventuali modifiche.

Dopo Vfi cosa succede

Il nuovo reclutamento in Marina militare segue a stretto giro la pubblicazione del concorso per l’arruolamento nell’Esercito.

Dopo il servizio come Vfi è possibile partecipare alle procedure di reclutamento dei Vft (volontari in ferma triennale). Ai Vfi in servizio o in congedo di età non superiore ai 25 anni compiuti e con alle spalle almeno 12 mesi di servizio sono riservati posti nelle carriere iniziali in polizia e vigili del fuoco. I brevetti, le specializzazioni, i titoli di merito e il periodo di servizio svolto durante il servizio militare in qualità di Vfi nella Marina militare costituiscono titolo valutabile nei concorsi pubblici ai sensi delle vigenti normative di settore.