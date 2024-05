Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Adidas

È sempre di grande interesse quando un grande marchio decide di investire in Italia. Nello specifico parliamo di Adidas e Mantova. La città è stata infatti individuata per la sede di un nuovo centro logistico, l’Adidas Campus South, che con i suoi 130mila metri quadri farà da punto di riferimento per rivenditori, e-commerce e negozi di 19 Paesi, coprendo Sud ed Est Europa. Di seguito tutti i dettagli per presentare la propria candidatura.

Lavorare in Adidas a Mantova

Sono 700 in tutto le persone di cui Adidas avrà bisogno nel suo nuovo maxi polo. Ciò però quando il centro sarà a pieno regime. Cosa vuol dire? Che al momento le domande saranno rivolte a un totale di 250 candidati. Ecco la cifra per coprire il fabbisogno del primo anno. Si procederà a scaglioni, con il 2025 che vedrà entrare nuovo personale in struttura.

Il centro vanterà un alto livello di automazione e, per questo, si richiederà agli impiegati di svolgere differenti mansioni, passando da un reparto all’altro. Un esempio brillante di come le macchine di nuova generazione possano contribuire ad alleggerire il carico di lavoro degli esseri umani, senza sostituirli.

L’elemento più importante, però, è che potranno candidarsi per questo lavoro anche soggetti senza alcuna esperienza. Dopo un primo affiancamento, infatti, si potrà entrare a regime in maniera facilitata, proprio grazie alla grande automazione.

L’Adidas Campus South è una sintesi ideale di avanguardia tecnologica e sostenibilità ambientale. Un progetto ambizioso e da elogiare. Verrà sfruttata energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Al fine di garantire un impatto il più possibile ridotto, sarà costantemente monitorato il livello di CO2. L’illuminazione sarà a Led e ci saranno servizi di mobilità ecologici, al fine di poter raggiungere il Campus comodamente. Promesse inoltre anche soluzioni il più sostenibile possibile per il settore packaging.

Come candidarsi

È tempo di guardare al mondo di fare azienda del futuro, che è oggi ormai. I dipendenti del Campus potranno vantare un piano di welfare e wellbeing notevole. Al suo interno saranno conteggiati giorni extra per il congedo parentale. Si potranno seguire corsi di lingua, così da migliorarsi anche per future attività lavorative. Previste convenzioni per i viaggi, consulenze gratuite per la dichiarazione dei redditi, giorni “liberi” per cimentarsi nel volontariato, assicurazione medica, convenzioni con piscine e palestre, supporto psicologico e sconti su più di mille prodotti e/o servizi.

Per quanto riguarda la mole di lavoro, l’hub di Mantova dovrà garantire una gestione massima potenziale di 375mila pacchi al giorno. Chiunque fosse interessato, potrà candidarsi rivolgendosi direttamente alla sede. Questa è in viale Gorizia 8, a Mantova. È inoltre possibile recarsi sul sito ufficiale della società di logistica Kuehne+Nagel. In alternativa si possono chiedere informazioni al numero di telefono 0376 328775, così come in filiale, presso il polo di Valdaro.