Fonte: iStock Anas cerca personale a tempo indeterminato, requisiti e come candidarsi

Anas, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce la rete di strade e autostrade su tutto il territorio nazionale, apre la ricerca di personale in tutto il Paese. L’azienda, infatti, ha recentemente pubblicato diversi annunci di lavoro sul proprio sito per posizioni in ufficio o cantiere in varie Regioni d’Italia, tra attività di coordinamento, controllo, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere in costruzione o predisposizione e stesura di atti e documenti di natura contabile.

Si tratta di un’occasione ghiotta per chi è interessato alla posizione in quanto, fa sapere Anas, le posizioni aperte sono tutte per un contratto a tempo indeterminato. Quali sono dunque le posizioni aperte, i requisiti e le Regioni in cui candidarsi?

Le posizioni aperte in Anas

Sul sito dedicato alle offerte di lavoro, Anas ha pubblicato diversi annunci di lavoro. Dal 6 maggio, infatti, la società che gestisce la rete di strade e autostrade italiane è alla ricerca di ispettori specializzati in opere d’arte, figura ambita che si occupa di pianificazione ed effettuazione delle operazioni di ispezione delle opere d’arte, nell’area di competenza.

All‘ispettore specializzato in opere d’arte spetta pure la progettazione degli interventi di manutenzione programmata con la relativa istruttoria tecnica, la cooperazione nelle attività di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio di opere d’arte con modalità predittiva mediante sensor.

Tra i compiti, si legge nell’annuncio, attività come:

Supporto nella pianificazione ed effettuazione delle attività di ispezione delle opere d’arte, nell’area di competenza;

Supporto nel coordinamento delle ispezioni condotte da ditte esterne;

Alimentazione banche dati e sistemi aziendali (SOAWE, BMS);

Monitoraggio ed esame dei dati e degli esiti delle ispezioni;

Applicazione delle linee guida e degli indirizzi disposti dalla DG;

Supporto nella cooperazione con il Responsabile MP e con il Capo Centro per la definizione delle priorità d’intervento sulle opere d’arte;

Supporto al contributo alla progettazione degli interventi di manutenzione programmata e alla relativa istruttoria tecnica;

Supporto della pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio di opere d’arte con modalità predittiva mediante sensori;

Redazione del manuale dell’opera con l’inserimento della stessa in BIM con load adeguato.

Dove sono aperte le candidature

La posizione di ispettore specializzato in opere d’arte Junior è aperta in Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Toscana.

Posizioni aperte anche in Sardegna, ma non per tutta la Regione. Anas, infatti, fa sapere di essere alla ricerca di un ispettore specializzato in opere d’arte nei territori di Sassari e Cagliari.

I requisiti richiesti da Anas

La figura professionale ricercata da Anas dovrà avere dei requisiti specifici come:

Laurea magistrale classe LM23 – Ingegneria Civile;

Esperienza di almeno 2 anni maturata nella progettazione e realizzazione di opere civili e/o nella progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, e/o nelle attività di direzione lavori, nell’ambito di nuove opere e/o della manutenzione straordinaria;

Conoscenza della normativa tecnica di settore e del Codice dei Contratti pubblici;

Padronanza del pacchetto Microsoft Office, di Autodesk Autocad, Primus;

Iscrizione Albo e abilitazione professionale.

Tra i requisiti graditi, invece:

Conoscenza inerenti alle attività ispettive di ponti e viadotti o altre opere civili e conoscenza sulle prove non distruttive su materiali da costruzione;

Conoscenze inerenti alla progettazione e la realizzazione di opere di manutenzione di infrastrutture civili (in specie stradali), con particolare riferimento a ponti e viadotti in c.a., c.a.p. e in carpenteria metallica in zona sismica;

Conoscenza delle tecniche di ripristino strutturale anche mediante l’impiego di materiali innovativi;

Gradita conoscenza di utilizzo di software di calcolo strutturale e di software gestionali e di monitoraggio;

Capacità di verifica della consistenza dei modelli informativi;

Conoscenza delle tecniche di monitoraggio e auditing dei processi aziendali BIM;

Capacità relazionali, orientamento al lavoro in team e per obiettivi. Autonomia nella gestione dei progetti;

Capacità di coordinamento dei team disciplinari nelle attività di modellazione informativa;

Attitudine al lavoro in quota su PLE e By-Bridge, e al lavoro in ambienti confinati.

Le candidature di coloro che risultino titolari di un contratto di lavoro presso una delle Società del Gruppo FS all’atto della propria candidatura o che, comunque, risultino tali nel corso del processo selettivo per il quale si sono candidati, saranno trasmesse alla competente funzione di Holding del Gruppo FS per un’eventuale valutazione nell’ambito della mobilità infragruppo. L’azienda si riserva di richiedere ai candidati attestazioni o referenze utili a verificare le esperienze professionali e il quadro retributivo dichiarato.

Le risorse individuate saranno inserite in un intenso percorso formativo che prevede attività teoriche e pratiche utili alla certificazione come addetto alle prove non distruttive, metodo VT, nel campo dell’ingegneria civile.

Come candidarsi

Per potersi candidare alle posizioni Anas bisognerà creare un account sul sito dedicato di Anas Gruppo Fs Italiane e seguire le indicazioni.

Gli utenti, dopo aver scelto la posizione a cui sono interessati, dovranno selezionarla e poi cliccare su “candidati”.

Anas consente anche di inviare una candidatura spontanea in base alle propensioni e alle esperienze lavorative pregresse.