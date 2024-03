Per il ruolo di Ispettore delle opere d'arte, Anas cerca figure senior e junior da assumere in tutta Italia con contratto a tempo indeterminato e full time

Fonte: 123RF Come candidarsi per il ruolo di Ispettore nei cantieri Anas.

Anas Spa assume personale e ha indetto una ricerca per Ispettori di opere d’arte junior e senior. Le offerte di lavoro riguardano i cantieri di Italia, con assunzioni full time e a tempo indeterminato che prevedono anche un intenso percorso di formazione con attività teoriche e pratiche utili al conseguimento della certificazione come addetto alle prove non distruttive.

Anas cerca Ispettori di opere d’arte senior: i requisiti

Le mansioni degli Ispettori opere d’arte senior, inquadrati con contratto full time a tempo indeterminato nel profilo professionale A1 di Tecnico professionale, prevedono la pianificazione e l’esecuzione delle attività di ispezione nell’area di competenza, anche condotte da ditte esterne, l’esame degli esiti e il caricamento dei dati negli archivi digitali e nei sistemi aziendali (Soawe, Bms), l’applicazione delle linee guida, la definizione delle priorità e la programmazione degli interventi in cooperazione con il Responsabile Mp e il Capo Centro.

Vediamo dunque i requisiti per ricoprire il ruolo:

laurea magistrale LM-23 in Ingegneria civile;

esperienza di almeno 4 anni nella progettazione e realizzazione di opere civili, di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, nella direzione dei lavori nell’ambito di nuove opere o della manutenzione straordinaria;

conoscenza della normativa tecnica e del Codice dei Contratti pubblici;

competenze informatiche e uso di Microsoft Office, Autodesk, Autocad, Primus;

iscrizione all’Albo.

Può essere utile avere competenze in:

attività ispettive in ponti, viadotti e altre opere civili;

prove non distruttive sui materiali da costruzione;

progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture civili stradali, soprattutto ponti e viadotti;

carpenteria metallica in zona sismica;

tecniche di ripristino strutturale con materiali innovativi;

software di calcolo strutturale, di gestione e di monitoraggio;

verifica della coerenza dei modelli informativi;

auditing dei processi aziendali Bim.

Capacità di lavoro in squadra, autonomia nella gestione dei progetti e capacità di coordinamento sono indispensabili per questa attività. Sono selezionati con priorità i candidati residenti nelle regioni delle sedi di lavoro.

Anas cerca figure junior nelle seguenti strutture territoriali (tra parentesi l’eventuale sede indicata nelle offerte di lavoro):

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna (Cagliari, Sassari);

Sicilia (Catania, Palermo);

Toscana;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Veneto.

Anas cerca Ispettori di opere d’arte junior: i requisiti

Le mansioni degli Ispettori opere d’arte junior, inquadrati con contratto full time a tempo indeterminato nel profilo professionale B di Assistente tecnico, prevedono il supporto nella pianificazione e nell’esecuzione delle attività di ispezione nell’area di competenze, anche condotto da ditte esterne, l’esame degli esiti e il caricamento dei dati negli archivi digitali e nei sistemi aziendali (Soawe, Bms), l’applicazione delle linee guida, la definizione delle priorità e la programmazione degli interventi.

Vediamo dunque i requisiti per ricoprire il ruolo:

Come candidarsi alle offerte di lavoro dell’Anas

Solo se in possesso dei requisiti indicati, è possibile candidarsi entro il 2 aprile 2024 per le figure junior o il 12 maggio 2024 per le figure senior sul sito dell’Anas (stradeanas.it) cliccando su Lavora con noi, dunque su Scopri le selezioni in corso e poi sul link del sito dedicato alle carriere nell’azienda. Sarà necessario registrarsi e compilare il modulo. Dallo stesso portale è possibile anche inviare candidature spontanee.

Per l’assunzione è fondamentale non essere stati licenziati in precedenza, per giusta causa o per motivi soggettivi, dall’Anas. Le candidature da chi è già impiegato nel Gruppo Fs, a cui fa capo la società, saranno valutate per la mobilità interna.

L’azienda potrà richiedere documentazione aggiuntiva per verificare le esperienze lavorative e le retribuzioni dichiarate. Chi supera la selezione ma rifiuta l’offerta di lavoro sarà rimosso dalla lista degli idonei. L’azienda comunicherà l’esito del processo a tutti candidati.