Fonte: ANSA Poste Italiane assume nuovi dipendenti

Poste Italiane ha raggiungo un accordo con i sindacati sulle politiche attive e il turn over. Ci sarà quindi un incremento di organico entro il 2024 e la ricerca di personale è già iniziata. Sul sito di Poste sono numerose le posizioni aperte per ogni categorie di lavoratore, con o senza diploma.

Si possono trovare posizioni per laureati e laureate (categorie protette), figure di Front End, ma anche Project & Construction Engineers, addetti alla logistica, portalettere e diversi altri. La ricerca è vasta e per tutto il territorio. Attenzione però alla scadenza a breve delle posizioni aperte.

Lavorare per Poste Italiane, via alle assunzioni: le posizioni disponibili

Con l’accordo trovato tra Poste Italiane e sindacati, sono stati resi disponibili fino a quasi 4mila posti. Il piano di assunzione (dopo la notizia della privatizzazione) prevede nuova occupazione per il prossimo triennio, a partire dal 2024 e fino al 2026. Mentre dietro le quinte il lavoro congiunto ha portato a un accordo che migliora la vita lavorativa dei dipendenti, l’azienda ha reso disponibili diverse posizioni.

Poste Italiane sta cercando:

Laureati/e appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) per un totale di 273 posizioni

Figure di Front End per un totale di 270 posizioni

Project & Construction Engineers per un totale di 268 posizioni

Junior Developer in ambito IT per un totale di 259 posizioni

SDA EXPRESS COURIER – Addetti Logistica per un totale di 177 posizioni

Portalettere per un totale di 276 posizioni

Si tratta del primo giro di assunzione, con data di scadenza per l’invio delle domande a breve termine (date variabili).

I requisiti per potersi candidare in Posta Italia: non serve il diploma

Ognuna delle posizioni aperte necessità di requisiti specifici per poter partecipare alla selezione, tra cui capacità informatiche per superare i nuovi ostacoli (come l’aumento delle truffe per sms). Alcune posizioni però hanno il pregio di non avere molte richieste, per esempio non è necessario possedere il diploma di Maturità.

I requisiti per ciascuna posizione:

per figure di Front End (posizioni valide per Bolzano/Bozen, Trentino-Alto Adige/Sudtirol) requisiti necessari sono il diploma di Maturità e il patentino di bilinguismo;

(posizioni valide per Bolzano/Bozen, Trentino-Alto Adige/Sudtirol) requisiti necessari sono il diploma di Maturità e il patentino di bilinguismo; per Project & Construction Engineers (posizioni valide per Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna) requisiti necessari laurea in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale;

(posizioni valide per Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna) requisiti necessari laurea in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale; per Junior Developer in ambito IT (posizioni valide per Roma) requisiti necessari laurea in Informatica, Ingegneria informatica, Sistemi informatici, Ingegneria del software – oltre a competenze nei sistemi Linux e Windows, sviluppo in Java, PHP, Python e degli IDE di riferimento e conoscenza dei linguaggi javascript;

(posizioni valide per Roma) requisiti necessari laurea in Informatica, Ingegneria informatica, Sistemi informatici, Ingegneria del software – oltre a nei sistemi Linux e Windows, sviluppo in Java, PHP, Python e degli IDE di riferimento e conoscenza dei linguaggi javascript; per SDA EXPRESS COURIER – Addetti Logistica (posizioni valide per tutta Italia, principalmente nelle regioni del Centro-Nord Italia) requisiti necessari diploma (70/100);

(posizioni valide per tutta Italia, principalmente nelle regioni del Centro-Nord Italia) requisiti necessari diploma (70/100); per Portalettere (posizioni valide per Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige) requisiti diploma di scuola media e patente di guida.

Come candidarsi: le tempistiche per le posizioni aperte

I bandi di assunzione sono diversi e diverse sono le date entro le quali consegnare la propria candidatura.

Le date sono le seguenti:

Laureati/e appartenenti alle categorie protette entro il 29 dicembre 2024;

entro il 29 dicembre 2024; figure di Front End entro 7 giugno 2024

entro 7 giugno 2024 Project & Construction Engineers entro il 30 dicembre 2024

entro il 30 dicembre 2024 Junior Developer in ambito IT entro il 21 maggio 2024

entro il 21 maggio 2024 SDA EXPRESS COURIER – Addetti Logistica entro il 30 giugno 2024

entro il 30 giugno 2024 Portalettere entro il 20 maggio 2024

La procedura per candidarsi è sempre la stessa: bisogna cliccare su “invia candidatura ora” al sito per le assunzioni di Poste Italiane nella sezione “lavora con noi” e “candidature aperte”. Basterà quindi compilare la domanda in versione digitale. Il resto delle informazioni sarà inviato all’indirizzo email del/della candidato/a.