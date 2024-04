Per l'apertura di nuovi punti vendita, Despar assume centinaia di persone: ecco quali sono le posizioni aperte già da ora e come inviare la candidatura.

Fonte: iStock Come candidarsi alle offerte di lavoro in Despar Italia.

Con una rete di oltre 1.400 negozi, Despar ha consolidato il proprio ruolo di gigante della Grande Distribuzione Organizzata in ben 17 regioni italiane. Il Consorzio, che fa capo al gruppo Spar International presente in 48 Paesi, riunisce 6 aziende della Penisola e numerosi affiliati. Il piano di espansione per il 2024 prevede investimenti per circa 100 milioni di euro, destinati all’apertura di 35 nuovi punti vendita e al rinnovo e ampliamento di 33 store già esistenti. L’offerta di prodotti si arricchirà poi di ben 200 referenze finora non presenti sugli scaffali. Questi numeri si tradurranno in centinaia di posti di lavoro in tutta la Penisola, con assunzioni per diversi ruoli e nelle diverse aree operative, che si aggiungeranno ai 14.522 collaboratori attuali.

I requisiti per lavorare nei punti vendita Despar

Despar Italia non ha ancora annunciato le figure richieste nei nuovi punti vendita. È ipotizzabile, consultando la sezione Lavora con noi del sito ufficiale del gruppo, che il maxi piano di assunzioni preveda l’ingresso in azienda di lavoratori per tutte e quattro le diverse aree:

punto vendita;

sede centrale;

logistica;

stabilimento di produzione carni.

Grande attenzione sarà prestata ovviamente alle assunzioni per nuovi punti vendita. I requisiti generici per lavorare nei negozi Despar sono:

orientamento al cliente;

predisposizione al lavoro di squadra;

ottime doti relazionali;

flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche durante i giorni festivi e i week-end.

Responsabile del punto vendita

Il Responsabile di punto vendita si occupa di pianificare e gestire le attività del team di lavoro, coinvolgendo coordinatori e capo reparto, garantendo lo sviluppo professionale di ogni risorsa.

Deve monitorare costantemente i Kpi stabiliti dalla direzione vendite, garantendo il raggiungimento del budget stabilito. È in carico di gestire il riassortimento del negozio, garantendo l’applicazione degli standard aziendali sulla disposizione della merce. Monitora l’applicazione delle normative, delle procedure di igiene e sicurezza alimentare Haccp, di sicurezza del lavoro e regolamento interno. È infine responsabile della sicurezza patrimoniale, ovvero della cassaforte, della cassa continua e degli incassi, e della gestione dei documenti.

Per candidarsi al ruolo è necessaria un’esperienza lavorativa analoga di almeno 2 anni nella Gdo o nel mondo del retail, disponibilità al lavoro su turni e all’orario spezzato, anche nei festivi. La sonoscenza della lingua inglese costituisce un titolo preferenziale.

Coordinatore di reparto

La verifica delle procedure e della normativa su Haccp e sicurezza sul lavoro spettano anche al Coordinatore di reparto, che deve occuparsi dei turni e della gestione del personale. Per accedere a questa posizione è necessaria esperienza in ruoli analoghi e deve saper gestire il proprio reparto sul piano economico e organizzativo.

Capo reparto

Chi ha già esperienza nel ruolo di addetto alle vendite può candidarsi come Capo reparto. In questo caso alle mansioni degli addetti alle vendite si aggiungono anche l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e Haccp, la gestione della squadra, la gestione degli ordini e il controllo della merce in arrivo.

Addetto alle vendite pane e pasticceria

Per il ruolo di Addetto alle vendite di pane e pasticceria non è necessario ma è consigliato avere esperienza pregressa nella Gdo o nella ristorazione. Le mansioni prevedono l’allestimento e la gestione completa del banco, dall’esposizione dei prodotti, al controllo dei prezzi e delle etichette, fino alla pulizia delle attrezzature di lavoro. È necessario provvedere al controllo della freschezza e alla corretta conservazione dei prodotti del forno, che devono essere anche pesati e confezionati, riordinare costantemente gli spazi espositivi e collaborare con i colleghi.

Addetto alle vendite reparto ortofrutta

Per il ruolo di Addetto alle vendite del reparto ortofrutta non è necessario ma consigliato avere esperienza pregressa nella Gdo o nella ristorazione. Le mansioni prevedono l’esposizione dei prodotti, il controllo della loro freschezza, dei prezzi e delle etichette, la pulizia delle attrezzature di lavoro, la conservazione, la mondatura e il confezionamento di frutta e verdura, collaborare con i colleghi.

Addetto alle vendite reparto scatolame

Per il ruolo di Addetto alle vendite di del reparto scatolame non è necessario avere esperienza pregressa nella Gdo. Le mansioni prevedono caricare e scaricare la merce per assicurare il continuo rifornimento dei prodotti in tutti i reparti e le corsie del supermercato, svolgere attività di cassa, mantenere in ordine i prodotti esposti, assistere il cliente e collaborare con i colleghi.

Gastronomo

Per il ruolo di Gastronomo o Addetto vendite alla gastronomia, è richiesta esperienza pregressa nella Gdo o nella ristorazione. Le mansioni prevedono l’allestimento e la gestione del reparto a 360 gradi, dall’esposizione dei prodotti, al controllo dei prezzi e delle etichette, fino alla pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. È necessario provvedere al controllo della freschezza e alla corretta conservazione dei prodotti freschi e freschissimi, saper porzionare e confezionare correttamente i prodotti di gastronomia e rosticceria, affettare i salumi e i salami e collaborare con i colleghi.

Macellaio

Per il ruolo di Macellaio è richiesta esperienza pregressa nella Gdo o nella ristorazione. Le mansioni prevedono l’allestimento e la gestione del reparto a 360 gradi, dall’esposizione dei prodotti, al controllo dei prezzi e delle etichette, fino alla pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. È necessario provvedere al controllo delle merci in arrivo, al confezionamento, alla pesatura e alla prezzatura delle confezioni dei prodotti, il taglio dei differenti tipi di carne e collaborare con i colleghi.

Pescivendolo

Per il ruolo di Pescivendolo o Addetto vendite alla pescheria, è richiesta esperienza pregressa nella Gdo o nella ristorazione. Le mansioni prevedono l’allestimento e la gestione completa del banco, dall’esposizione dei prodotti, al controllo dei prezzi e delle etichette, fino alla pulizia delle attrezzature di lavoro. È necessario provvedere al controllo della freschezza e alla corretta conservazione dei prodotti freschi, saper pulire, pesare e confezionare correttamente i prodotti ittici e collaborare con i colleghi.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Per candidarsi alle posizioni aperte in Despar basta collegarsi al sito despar.it/it/lavora-con-noi, scegliere la regione di appartenenza e leggere gli annunci di lavoro presenti sul territorio. In vista dell’apertura dei nuovi punti vendita previsti dal piano di espansione del 2024, è possibile anche inviare un’autocandidatura compilando il modulo e inviando all’azienda il curriculum aggiornato.