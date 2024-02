Il colosso del fai da te e delle forniture per l'hobbistica e l'edilizia, ex Bricoman, cerca lavoratori anche con il diploma per diversi punti vendita

Tecnomat cerca dipendenti anche senza laurea.

Tecnomat, azienda leader del settore delle forniture per manutenzione, ristrutturazione, costruzione dell’habitat, fai da te e hobbistica, cerca lavoratori anche senza laurea da inserire nei suoi punti vendita. Il marchio è nato nel 2008 con il nome di Bricoman ed è in costante crescita in tutta Italia, con nuovi punti vendita in apertura e costante selezione di personale. Ogni anno eroga 25mila ore di formazione con lezioni in aula e stage sul posto. Vediamo quali sono le migliori offerte di lavoro segnalate in questo periodo.

Accounting & Reporting Specialist con laurea specialistica

Tecnomat cerca un Accounting and Reporting specialist per la sede di Rozzano (Milano). Dovrà seguire la contabilità dei negozi e le chiusure di bilancio, ottimizzando i processi legati al reporting.

I requisiti sono laurea in materie economiche o titoli equipollenti, esperienza di almeno 4 anni in ruoli analoghi come revisore contabile in contesti strutturati e società di revision. Sono apprezzati la conoscenza di Sap, dei principi contabili internazionali, della lingua inglese scritta e parlata.

Il lavoro prevede l’inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all’esperienza del candidato. È prevista lo smart working.

Compliance specialist con laurea magistrale

Per la sede di Rozzano (Milano) è richiesta una figura di Compliance specialist. Dovrà garantire i presidi etici di privacy dei processi aziendali, la valutazione dei rischi e lo svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione interna per la sede direzionale e per i punti vendita nazionali.

I requisiti sono laurea magistrale in Giurisprudenza o equipollente, esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi in aziende di medie e grandi dimensioni, buona conoscenza della lingue inglese scritta e parlata, buone competenze informatiche e digitali. Sono apprezzati il possesso di master e specializzazioni nell’ambito.

Il lavoro prevede l’inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all’esperienza del candidato. È prevista lo smart working.

Specialista salute e sicurezza con laurea magistrale

L’azienda cerca una figura di Specialista di salute e sicurezza sul lavoro per la sede centrale di Rozzano (Milano). Si occuperà di garantire il rispetto degli adempimenti per negozi, logistiche distaccate, depositi e sede direzionale, verificare con continuità l’operato di RSPP e Medici del lavoro, monitorare e verificare l’operato dei coordinatori della sicurezza, selezionare e valutare i fornitori per i servizi di consulenza e supporto tecnico in materia di sicurezza, formazione, medicina del lavoro.

I requisiti sono laurea e specializzazioni in ambito Health And Safety o titoli equipollenti, esperienza come Specialista, RSPP o CSE per aziende o come libero professionista, conoscenza delle normative sulla sicurezza su lavoro, Moduli A, B, C qualificanti RSPP, disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale. È apprezzata la conoscenza di Autocad e della lingua inglese scritta e parlata.

Il lavoro prevede l’inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all’esperienza del candidato. È prevista lo smart working.

Allievo capo settore con laurea triennale

Tecnomat cerca 8 candidati in tutta Italia per il ruolo di Allievo capo settore con l’obiettivo di inserire nuove figure a tempo indeterminato nel proprio organico nel ruolo di Capo settore. Al termine dell’anno di formazione il lavoratore sarà in grado di gestire in autonomia i reparti e coordinare una squadra.

I requisiti sono laurea triennale, disponibilità alla mobilità e patente B con auto di proprietà. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

Il lavoro è un full time di 40 ore divise in 5 giorni su turni, con contratto a tempo determinato di III livello del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata della durata di 12 mesi. Il pagamento varia in base alle spese di trasferimento e alloggio, sono previste convenzioni aziendali.

Hostess e Steward di cassa con diploma

L’azienda cerca Hostess e Steward di cassa per diversi punti vendita:

20 a Bologna;

20 a Pero (Milano);

20 a Rezzato (Brescia);

20 a San Fior (Treviso);

20 a Segrate (Milano);

20 a Verona.

I requisiti sono esperienza minima di un anno come cassiere, nella GDO e nella vendita e l’assistenza clienti, diploma di maturità, residenza in provincia.

Il lavoro è un part time di 24 ore, con contratto a tempo determinato.

Addetti logistica e negozio con diploma

L’azienda cerca Addetti logistica e negozio, per occuparsi di merce in entrata e in uscita e del controllo qualità e quantità, per diversi punti vendita:

10 a Bologna;

10 a Modena;

10 a Pero (Milano);

10 a Rezzato (Brescia);

10 a San Fior (Treviso);

10 a Segrate (Milano);

10 a Verona.

I requisiti sono esperienza minima di un anno in magazzino, nella GDO e nella vendita e assistenza clienti, diploma di maturità, residenza in provincia.

Il lavoro è un part time di 24 ore, con contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi.

Venditori e Venditrici con diploma

L’azienda cerca Venditori e Venditrici, con le mansioni di occuparsi dell’ordine e del rifornimento della merce, fornire indicazioni chiare e trasparenti e dialogare con i clienti per diversi punti vendita:

20 a Bologna;

20 a Modena;

20 a Rezzato (Brescia);

20 a Segrate (Milano).

I requisiti sono esperienza minima di un anno in magazzino, nella GDO e nella vendita e assistenza clienti, diploma di maturità, residenza in provincia.

Il lavoro è un part time di 24 ore, con contratto a tempo determinato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Tecnomat

È possibile candidarsi per lavorare con Tecnomat tramite il sito ufficiale nella sezione Lavora con noi. L’azienda organizza anche recruiting day come quello che si terrà il prossimo 15 febbraio a Bologna, in cui è possibile entrare nei punti vendita e conoscere la realtà aziendale, incontrare i possibili futuri colleghi e sostenere colloqui di lavoro.