I francesi si prendono il Parmigiano Reggiano: Lactalis acquista Nuova Castelli

La Nuova Castelli sarà acquisita dal Gruppo Lactalis Italia che ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società, detenuto, per circa l’80%, dal fondo di investimento inglese Chartherhouse Capital Partner. Nel 2018 la Nuova Castelli ha realizzato un fatturato di 460 milioni di euro, dei quali circa il 70% grazie all’esportazione. I brand più conosciuti all’interno del portfolio sono Castelli, Mandara e Alival.

La società di Reggio Emilia è leader nella distribuzione dei formaggi Dop italiani e principale esportatore di Parmigiano Reggiano nel mondo, di cui sforna circa 105.000 forme all’anno.

Il gruppo francese ha ricordato come con questa operazione – che riguarda una società che opera con 13 siti di produzione in Italia e 3 all’estero – Lactalis “rafforza la sua leadership nella distribuzione dei formaggi italiani DOP sui mercati internazionali, dove è già protagonista con una presenza commerciale e distributiva in oltre 140 paesi”. L’acquisizione sarà soggetta alle approvazioni delle competenti Autorità regolamentari.