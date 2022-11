Instagram down, account sospesi e problemi per milioni di utenti

Instagram down in tutto il mondo nella giornate di lunedì, con migliaia di utenti impossibilitati a fare l’accesso ai loro account. Una marea di iscritti al social network fotografico controllato da Mark Zuckerberg si è riversata su Twitter per lamentarsi e raccontare la propria esperienza negativa. Che ha causato anche danni a tante aziende, visto che interi profili sono spariti nel nulla.

Account sospesi da Instagram senza un motivo: cosa significa

Tanti, non solo influencer e social media manager di importanti aziende, ma anche utenti comuni, sono stati informati dall’applicazione della sospensione del proprio account. Con la possibilità di contestare la decisione del social network nei 30 giorni successivi. Altri invece hanno visto il numero dei propri follower diminuire a vista d’occhio, perdendone a centinaia nel giro di pochi minuti.

La disabilitazione dell’account di Instagram è una decisione che viene presa dagli organi di controllo del social network e dall’algoritmo quando un utente viola le linee guida della community e le condizioni d’uso del prodotto.

Non viene notificata prima, attraverso notifiche o messaggi e-mail, ma solo quando si tenta di effettuare l’accesso. Un account che viene disabilitato più volte rischia di essere rimosso in modo permanente dalla piattaforma.

Gli utenti hanno sempre un mese di tempo per fare ricorso, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se l’account viene eliminato dallo stesso utente o da qualcuno che possiede la password, è impossibile ripristinarlo.

Cosa è successo su Instagram: problemi per tantissimi utenti

Sull’account Twitter di Instagram Commons, gestito dal dipartimento delle relazioni pubbliche della società controllata da Meta, sono apparsi due tweet sul problema. Il comunicato recita quanto segue.

“Siamo al corrente del fatto che molti di voi stanno avendo disagi ad accedere al proprio account di Instagram. Stiamo investigando sulle cause del problema e ci scusiamo per l’inconveniente”, hanno fatto sapere i vertici aziendali.

Un successivo tweet ha fatto sapere che “ora abbiamo risolto il bug che stava dando problemi di accesso ai propri account a molte persone in diverse parti del mondo e ha causato un cambiamento temporaneo nel numero dei follower di molti account. Ci scusiamo”.

Instagram non ha poi fatto reso note le cause del disagio che ha investito tantissimi iscritti, ma siti specializzati ed esperti del settore hanno notato che la maggior parte degli utenti stava tentando di effettuare l’accesso attraverso dispositivi iOS e quindi potrebbe esserci stato un errore nell’applicazione per gli iPhone e gli iPad. Si ipotizza anche che ci sia stato un problema nell’algoritmo che identifica i bot e i profili falsi.

Il problema ha riguardato anche influencer, aziende e celebrità. Addirittura il calciatore Cristiano Ronaldo avrebbe perso oltre 3 milioni di follower. In tanti potrebbero anche aver subito perdite economiche, ma, come vi abbiamo spiegato qua, dopo un down di Facebook, Instagram e WhatsApp non è possibile ottenere un rimborso.

Sono tempi duri dunque per Mark Zuckerberg e Meta, che ha subito un grave crollo in borsa di cui vi abbiamo parlato qua. Il padrone dei più popolati social network del mondo è stato anche scalzato dalla top ten dei più ricchi del mondo. Un’italiano ha un patrimonio più vasto dell’imprenditore americano. Ve ne abbiamo parlato qua.