Unicredit assume 80 giovani in Italia

Unicredit, una delle maggiori banche italiane, assume 80 giovani per le 4000 filiali presenti su tutto il territorio nazionale che operano attraverso una rete fisica e digitale che permette di essere sempre presente nei momenti più importanti. La figura maggiormente ricercata è quella del consulente di filiale, che deve avere ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, in modo da assicurare un’efficiente attività di consulenza promuovendo i prodotti e i servizi di base della Banca.

Gli altri profili richiesti riguardano specialisti di sicurezza, analisti dati, corporate solutions group oltre alla possibilità di stage per molti studenti. Unicredit considera i propri collaboratori la più grande risorsa, perché valorizzano la comunità con le loro diverse esperienze, attitudini e prospettive per questo seleziona candidati da inserire nella propria Rete Commerciale in un ambiente amichevole e di supporto, dinamico, innovativo, orientato al cliente e al lavoro di squadra dove possono trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Le persone che lavorano nel Gruppo hanno un’occasione unica di apprendimento grazie alla quale possono esprimere il proprio carisma, la propria creatività e le competenze tecniche lavorando su progetti in specifici gruppi industriali, di prodotti e di copertura del paese, con la possibilità di costruire relazioni, conoscenze ed esperienze che apriranno le porte a una vasta gamma di future opportunità di carriera. Unicredit, gruppo bancario nato nel 1998 grazie alla fusione di diverse banche italiane, offre soluzioni pratiche e innovative come part-time, orario flessibile e smart working in modo che le persone possano dare il meglio sia professionalmente che personalmente. Per verificare tutte le posizioni aperte in Unicredit e candidarvi potete cliccare qui