Il settore della bellezza e della cosmetica è tra quelli più interessanti per quanto riguarda le prospettive professionali.

Vola il settore Beauty: i migliori corsi per diventare professionisti e trovare lavoro

Il futuro del lavoro parlerà di bellezza. Sì, perché il settore beauty è tra quelli più interessanti per quanto riguarda le prospettive professionali. L’universo composto da cosmesi, makeup e immagine genera infatti già oggi un fatturato mondiale di 500 miliardi di dollari e secondo gli analisti guiderà il comparto del luxury nei prossimi anni.

Una filiera che rappresenta una delle tante eccellenze del Made in Italy, conosciuta in tutto il mondo. A Milano si è da poco chiusa la 2a edizione della Beauty Week, che ha segnato un record di presenze: oltre 100mila appassionati e addetti ai lavori hanno partecipato all’evento organizzato da Cosmetica Italia-Confindustria in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, accendendo i riflettori su un mercato in grande espansione, con notevoli opportunità professionali. Un settore in forte crescita, che richiede figure sempre più esperte e specializzate.

Quanto vale il mercato Beauty in Italia

Come rileva Cosmetica, nel 2022 il fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro, in crescita del +12,4% rispetto al 2021. Positive anche le stime per il 2023, che vedono il fatturato crescere ulteriormente. Se si considera l’intero sistema economico della cosmesi compreso l’indotto – dalle aziende che producono cosmetici ai macchinari per la produzione, dal confezionamento al packaging alle materie prime, e ancora distribuzione, logistica e retail – il fatturato generato è di 36 miliardi di euro.

Guardando all’occupazione, le aziende del Beauty danno lavoro a circa 155mila addetti nella catena che va dalla produzione alla distribuzione. Il numero dei lavoratori sale a 390mila includendo i canali professionali di estetica e acconciatura. Gli stipendi pagati equivalgono a quanto necessario per il sostentamento di 220mila famiglie. Non solo, perché quello della cosmetica in Italia è un sistema in grado di generare un vero effetto moltiplicatore, che comporta 6,3 posti di lavoro in più nella filiera allargata per ogni addetto dell’industria cosmetica.

Le esportazioni italiane rappresentano il 44% del fatturato totale del settore Beauty. In particolare, nel 2022 hanno sfiorato i 5,9 miliardi di euro, in crescita di ben 18,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Per il 2023 le stime segnalano ancora un andamento positivo, che permetterà di superare i 6 miliardi di euro per i cosmetici esportati dal nostro Paese verso i mercati internazionali.

Sul fronte consumi, i cosmetici e la cura del corpo si dimostrano irrinunciabili per gli italiani. I consumi solo nel Belpaese nel 2022 superano quota 11,4 miliardi, con un trend positivo dell’8,5% sul 2021. In testa ci sono i prodotti per la cura del viso (16,4%), quelli per la cura del corpo (15,3%) e la profumeria alcolica (13,6%).

Non solo. Il settore cosmetico genera anche ricadute importanti sull’intera economia italiana. Basti pensare che nel 2022 il sistema della cosmetica in Italia ha creato un valore condiviso, cioè ricchezza per il Paese, di oltre 25 miliardi di euro, pari all’1,31% del PIL.

Un settore che rappresenta poi uno dei maggiori attivatori della ricerca scientifica: circa il 6% del fatturato delle aziende, ben il doppio della media nazionale, viene investito infatti in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di proporre prodotti dai sempre più elevati standard di qualità, sicurezza e innovazione. A livello europeo, sono oltre 32mila gli scienziati costantemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di prodotti cosmetici.

Le figure più richieste: i professionisti che lavorano nel Beauty

La consulenza nel mondo del beauty si sta affermando quindi come una delle professioni più eclettiche e ricercate. Sono sempre più richieste le figure di consulente di bellezza, esperto make up art, nail designer, consulente immagine, style coach, assistente al cliente in saloni di bellezza, profumerie, farmacie e parafarmacie, centri benessere e SPA, ma anche beauty e-commerce manager, costumista e naturalmente… influencer.

Bene, ma dove ci si forma? E come lo si fa per essere sicuri di ottenere la giusta preparazione e soprattutto reali sbocchi professionali? I corsi in Italia sono diversi, ma, come spesso accade in settori particolarmente ambiti, a fronte di una ricca offerta in termini numerici non sempre il livello di formazione garantito e le opportunità professionali sono davvero buoni. Per questo è meglio rivolgersi a chi di esperienza formativa e professionale ne ha davvero tanta, e riconosciuta.

Come scegliere il corso giusto per diventare professionisti

Per non sbagliare, il suggerimento, prima di iscriversi a un corso di Beauty o di altri settori, è sempre controllare chi lo eroga: l’ente formatore, la scuola o il centro deve avere una sua credibilità e autorevolezza nel campo di riferimento. Cercate informazioni in Rete, recensioni, testimonianze e non fatevi ingannare dalle pubblicità furbette che promettono grandi risultati a costi bassissimi: dove il prezzo dei corsi è molto basso, di solito qualcosa non va.

Altro consiglio, verificate chi sta dietro a questi corsi. Nei corsi professionali di alto livello vengono spesso coinvolti affermati professionisti del settore, chiamati come consulenti per coadiuvare o supervisionare i corsi, ad esempio, oppure per tenere speciali masterclass o seminari e così via.

I migliori corsi firmati da professionisti

È ad esempio il caso di Corsicef di CEF Publishing, che nel corso degli anni ha formato oltre 50mila corsisti e oggi ha oltre 600mila follower attivi sulle sue community social, che si scambiano informazioni e opportunità di lavoro in settori diversi, dal Beauty al Turismo, dall’Animal Care al Food all’Health & Care. Corsicef ha realizzato tre corsi professionali supervisionati proprio da alcune delle personalità più competenti e riconosciute del settore, come Diego Dalla Palma, che permettono a chi si affaccia al mondo del lavoro di ricevere una preparazione completa e di alto livello.

“Il canone di ogni bellezza nasce dalla libertà e dalla fantasia” spiega a QuiFinanza Dalla Palma, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti e prestigiosi esperti di bellezza, definito dal New York Times “il profeta del make up Made in Italy”. Il celebre look maker italiano ha dato il via, insieme a Corsicef, a tre percorsi per preparare al meglio giovani e professionisti per diventare esperti di cosmetologia, skincare & make up, immagine & stile coaching, e nail care & art.

“L’obiettivo dei corsi è quello di sviluppare competenze specifiche nei campi della consulenza di immagine, make-up-skin e nail care, raggiungendo l’autonomia nella consultazione, nella tecnica, come anche nella comunicazione e nella vendita. I corsi sono dedicati a chi desidera acquisire conoscenze approfondite nel campo per offrire un’assistenza al cliente professionale: un’occasione per collaborare con centri specializzati o aprire un’attività da libero professionista con il supporto di una formazione che include anche nozioni di marketing e gestione imprenditoriale. Sempre con grande attenzione anche allo spirito e alla dimensione intima di ciascuno di noi”.

Il corso per Esperti di immagine & stile coaching, curato dallo stesso Dalla Palma, è ricco di strategie e consigli di stile e bellezza: la cura del corpo e dello stile sono definiti da un metodo consolidato di analisi fisica e caratteriale, dal portamento agli accessori, maturato grazie all’esperienza e alla creatività. Per i corsi Beauty, uno dei maggiori plus sono proprio le masterclass in live streaming con lui.

Il corso per Esperti di cosmetologia, skincare & make up è supervisionato invece da Anna Del Prete, tra le maggiori esperte in Italia, fondatrice della rinomata Accademia PBS, e autrice di volumi dedicati alla valorizzazione dell’aspetto e della personalità, in cui condivide l’esperienza nel make-up e nella cosmesi con approfondimenti tecnici e pratici per valorizzare la bellezza in maniera naturale. Per diventare invece Esperti di nail care & art c’è uno speciale corso curato da Alessandra Marchesi, nota nail designer tra le più influenti product developer.

Una volta conclusi, i corsi garantiscono la certificazione CEPAS e l’iscrizione automatica ai registri nazionali delle professioni di settore, che consentono di trovare più facilmente lavoro.

Il vantaggio poi è che Corsicef ha messo a punto un metodo che viene considerato da studenti e docenti particolarmente efficace, perché permette a ciascun corsista di seguire il proprio ritmo di studio, apprendendo con i propri tempi, in base alle proprie esigenze.

Grazie alla Formazione a distanza (FAD), si studia quando e dove si vuole. La formazione è flessibile, innovativa e online: la FAD non dà vincoli di orari e di luogo e permette di organizzare perfettamente le sessioni di studio, anche grazie a contenuti modulari che semplificano. A disposizione dei corsisti c’è anche una app per imparare attraverso la realtà aumentata e le mappe concettuali sviluppate in collaborazione con Algor, che permettono di assimilare e memorizzare molto più in fretta. Non solo: le iscrizioni sono sempre aperte, si può iniziare il corso quando si vuole, in qualunque momento dell’anno.