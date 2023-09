Concorso Inps per diplomati, rimandato il bando per 585 assunzioni

Fonte: ANSA

Era atteso quest’anno ma è slittato al 2024 il concorso Inps per l‘assunzione di 585 neo diplomati. Per ambire al posto non è richiesta la laurea: è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza distinzione tra liceo e diplomi tecnici.

A prevedere il concorso Inps per diplomati è il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, che indica ben 13mila assunzioni entro il 2024 per numerosi profili professionali.

I posti disponibili

Il bando Inps per diplomati servirà a reclutare 585 unità di personale di area B, ovvero la categoria del CCNL Enti Centrali dei diplomati. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e lo stipendio sarà di 20mila euro l’anno, a cui vanno aggiunti la tredicesima e tutte le eventuali indennità spettanti. La retribuzione è stabilita dal nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019 2021 che prevede:

19.951,14 euro per chi lavora in fascia B1

21.217,62 euro per chi lavora in fascia B2

22.530,57 euro per chi lavora in fascia B3.

I requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (vale sia il liceo che i diplomi tecnici, basta aver fatto la maturità quinquennale).

Il concorso è per diplomati ma potranno partecipare anche i laureati: il titolo di laurea darà un punteggio aggiuntivo.

Non sono previsti vincoli di età, bisogna solo essere maggiorenni.

Le prove

Il concorso potrà articolarsi in tre fasi:

una prova preselettiva (quiz a risposta multipla)

una o più prove scritte (sulle materie d’esame)

una prova orale (sulle materie d’esame).

Le prove si svolgeranno su un supporto informatico che sarà fornito ad ogni partecipante. La sede del concorso non sarà solo Roma, ma le selezioni potranno svolgersi in sedi decentrate presenti in Italia.

Come fare domanda

I termini e le modalità attraverso cui presentare la domanda di iscrizione verranno resi noti col bando. Sicuramente bisognerà utilizzare la piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Sarà necessario munirsi di credenziali SPID, CIE o CNS, indispensabili per accedere alla piattaforma. Sarà inoltre necessaria la Pec personale per successive comunicazioni in merito al concorso.