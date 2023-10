Neos apre le porte a nuovi dipendenti, anche senza esperienza e certificati per assistenti di volo: ecco i requisiti e come candidarsi

Fonte: ANSA Assistente di volo

Il mondo delle compagnie aeree garantisce sempre un grande ricambio e, di frequente, è possibile prendere parte a dei processi di inserimento. L’ultimo, in ordine temporale, è quello lanciato dal vettore Neos, che ha annunciato un nuovo Open Day in arrivo tra pochi giorni.

Neos, offerta di lavoro

Il prossimo lunedì 30 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata particolarmente importante per chiunque voglia entrare a far parte del mondo delle compagnie aeree. Neos terrà infatti un Open Day all’interno del nuovo Operations & Training Center, presente nello scalo milanese di Malpensa e inaugurato lo scorso giugno.

Avrà così il via una selezione volta alla ricerca di assistenti di volo. Non è posto alcun veto, il che vuol dire che non vengono indicati limiti d’età e si accetteranno le candidature anche di soggetti non presentanti i relativi certificati per hostess e steward.

Chiunque dovesse riuscire a superare il processo di inserimento, troverà spazio nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona. Il centro di recente inaugurazione fungerà inoltre da campo addestramento per i candidati selezionati. Al suo interno sono presenti uffici, sale e aree adibite a differenti attività, come appunto la formazione.

Come detto, l’avvio della procedura di selezione è fissato per il 30 ottobre, ma i corsi avranno inizio soltanto a partire da gennaio 2024. L’obiettivo è quello di preparare i soggetti selezionati a fronteggiare l’intera stagione estiva prossima, che vedrà l’arrivo di nuovi velivoli nella flotta azzurra.

Requisidi e come candidarsi

Un’opportunità davvero ghiotta, dal momento che Neos necessita di forza lavoro in tempi brevi e non pone alcun paletto. Ciò vuol dire che i giovani potranno cimentarsi in una prima esperienza lavorativa davvero intrigante.

Al tempo stesso chi già opera in questo settore avrà modo di cambiare vettore, qualora ne avesse volontà o esigenza. A queste due categorie, si aggiungono poi soggetti provenienti da ben altro settore professionale, desiderosi di cambiare la propria quotidianità, mettersi alla prova o semplicemente coronare un vecchio sogno. Al tempo stesso, considerando la situazione lavorativa in Italia, Neos apre le porte anche a coloro che, perso il lavoro, faticano a ricollocarsi a causa della propria età.

Al termine della selezione, sarà richiesto un colloquio finale, che si svolgerà presso gli uffici del vettore a Malpensa. Abbiamo precisato come i corsi di preparazione avranno inizio a gennaio 2024, ma non quelli base per il conseguimento dell’attestato CCA. Il via in questo caso è fissato per novembre, sempre nello scalo milanese.

Chiunque voglia candidarsi, potrà farlo entrando sul sito ufficiale del vettore, selezionando la voce “lavora con noi”. È qui presente un form da compilare online.

L’appuntamento del 30 ottobre vanta due fasce orarie differenti, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie, di cui una scattata a mezzo busto e l’altra realizzata necessariamente a figura intera, e un CV cartaceo in formato europeo. Ecco i requisiti necessari: