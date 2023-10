Maxi piano assunzioni in Ferrovie dello Stato: 20mila posti

Fonte: ANSA Operai al lavoro in uno stabilimento delle Ferrovie dello Stato

Ferrovie dello Stato annuncia 20mila posizioni aperte tra Trenitalia e posti di lavoro come ingegneri, tecnici e operai, da impiegare nei settori di tutto il Gruppo e nelle sedi di tutta Italia.

L’annuncio

L’Amministratore Delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, ha annunciato la campagna di reclutamento durante dell’evento ‘Digit’Ed Fast Forward 2023’, organizzato a Milano da ‘Digit’Ed’: “Abbiamo in programma di assumere 20mila persone nei prossimi 5-6 anni per cambiare la mobilità dell’Italia. Andranno prevalentemente su Trenitalia ma anche sul trasporto merci e nella realizzazione di opere infrastrutturali di ingegneria”.

“Per ammodernare e potenziare le nostre infrastrutture abbiamo bisogno di giovani ingegneri, tecnici, operai“, ha spiegato Ferraris intervenuto da remoto nell’ambito del panel ‘Capitale Umano: risorsa strategica e nuova frontiera della competitività’, ricordando inoltre come “già l’anno scorso abbiamo assunto 9mila persone, gran parte giovani, che hanno abbassato l’età media”.

Secondo l’Ad, oltre al lavoro sulle infrastrutture, le nuove assunzioni andranno nel solco del ricambio generazionale già avviato e permetteranno all’azienda di “accelerare il cambiamento di mentalità”.

“La nostra azienda – ha detto ancora Ferraris – ha centocinquant’anni di vita e oggi è un operatore multimodale che opera su più settori: dalla logistica, alle infrastrutture e dal trasporto passeggeri a quello merci. La nostra missione è ammodernare un settore dei trasporti che nel nostro Paese viaggia ancora su infrastrutture che hanno settanta anni di vita e per riuscire non possiamo non coinvolgere e includere le nostre ottantaseimila persone”.

“Abbiamo avuto un grande innesto di giovani altamente specializzati e diplomati e dobbiamo lavorare per farli sentire parte di un progetto. – ha ribadito l’Ad di Fs – Abbiamo bisogno anche di chi lavora da tempo sul campo e di non lasciare indietro i meno giovani per non creare uno strappo all’interno dell’ecosistema dell’azienda. Questo si può fare attraverso un lavoro di squadra”.

Le selezioni

Gli interessati potranno passare in rassegna le figure richieste e inoltrare il proprio curriculum a Ferrovie dello Stato tramite la sezione ‘Lavora con noi’ del sito del Gruppo Fs.

In questa area è possibile consultare i posti disponibili e inserire la candidatura insieme al Cv nel database aziendale attraverso la creazione del proprio profilo personale. Si può inoltre compilare un modello online dove registrare il curriculum e inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale.

Una volta avvenuta la registrazione sul portale FS Lavoro, per le successive posizioni aperte sarà sufficiente effettuare il login con le credenziali di accesso scelte per candidarsi agli annunci di interesse.

Le selezioni aperte al momento da Ferrovie dello Stato riguardano posizioni disponibili nelle sedi del Gruppo di tutta Italia nuove selezioni per assunzioni presso varie sedi sul territorio nazionale. Ecco l’elenco delle posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi:

Neolaureati Ingegneria – Genova, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Padova;

Specialista Impianti Di Stazione – Ancona, Torino, Trieste, Genova, Verona, Venezia e Reggio Calabria;

Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche – Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria;

Specialista Servizi Di Segreteria – Categorie Protette – Bari, Reggio Calabria;

Hr Account – Roma;

Junior Auditor_fs – Roma;

Progettista Architettonico – Brescia;

Progettisti Armamento Ferroviario – Roma;

Project Controller – Bari;

Project Engineer – Roma, Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna;

Project Manager – Brescia;

Project Planner – tutto il territorio nazionale;

Specialista Organizzazione – Roma;

Specialista Amministrativo Progetti Pnrr Junior – Bari;

Specialista Organizzazione – Roma.

Le posizioni aperte

Di seguito le posizioni aperte più recentemente nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito di Ferrovie dello Stato. Gli stipendi di un impiegato presso Ferrovie dello Stato Italiane si aggirano attorno a una media di circa 30mila euro l’anno e possono variare da 17.784 euro a 38.313 euro annui.

Sede: Italia, Roma

Requisiti:

Laurea magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;

Master di II livello in ambito Relazioni Istituzionali, Lobbying e Comunicazione d’Impresa;

Esperienza di almeno 2 anni in ambito Affari Istituzionali;

Conoscenza dei procedimenti legislativi, del diritto parlamentare e delle tecniche di analisi elettorale;

Competenza nel monitoraggio legislativo nazionale e territoriale;

Buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2 del Quadro di riferimento europeo);

Utilizzo avanzato del pacchetto Office;

Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto esperienze di studio all’estero ovvero l’aver svolto esperienze lavorative e/o incarichi presso istituzioni territoriali e nazionali.

Sede: Italia, Roma

Settore: Ingegneria

Requisiti:

Diploma Geometra o Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Civile o Architettura;

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni;

Costituisce requisito preferenziale esperienza professionale in ambito BIM;

Conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2 del Quadro di riferimento europeo).

Sede: Italia, Milano

Settore: Trasporti e logistica

Requisiti:

Diploma di scuola media superiore;

Esperienza pregressa in ambito operativo;

Conoscenza fluente della lingua inglese;

Buona conoscenza del pacchetto office.

Sede: Italia

Settore: Edilizia – Ingegneria civile

Requisiti:

Diploma di scuola secondaria superiore ad ambito Tecnico: costruzione ambiente e territorio o geometra

Disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale

Sede: Italia, Roma

Requisiti:

Laurea o diploma purchè con esperienza consolidata nel settore di riferimento. Costituirà titolo preferenziale la laurea in discipline economiche, giuridiche o in Ingegneria gestionale;

Esperienza minima di sette anni in ruoli analoghi con incarichi di responsabilità;

Buona conoscenza della contrattualistica delle locazioni, delle norme di edilizia, di urbanistica e in ambito amministrativo-contabile e fiscale;

Ottima conoscenza del pacchetto Office e di SAP. Costituirà requisito preferenziale la conoscenza di Archibus;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede: Italia, Milano

Settore: Trasporti e logistica

Requisiti:

Diploma di scuola superiore quinquennale

Esperienza di almeno 3 anni nel settore della Manutenzione settore elettrico, elettronico e/o meccanico, da indicare nell’apposita sezione del form “Ruolo – funzione”

Residenza nella regione Lombardia.

Sede: Italia, Milano

Settore: Trasporti e logistica

Requisiti:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento;

Diploma di scuola superiore quinquennale con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia;

Residenza nella regione Lombardia

Sede: Italia, Genova

Settore: Trasporti e logistica

Requisiti: