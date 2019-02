Bartolini-Brt assume impiegati 

editato in: da



A cura di

Il Gruppo BRT- Bartolini, uno dei maggiori corrieri italiani, è alla ricerca di diverse figure diplomate e laureate dinamiche e motivate, capaci di soddisfare le esigenze distributive dei clienti più esigenti, alle quali l’azienda offre opportunità di crescita investendo ogni anno in formazione.I profili maggiormente richiesti riguardano soprattutto impiegati ma anche responsabili di filiale, addetti operativi arrivi/partenze, addetti commerciali, analisti programmatori e tanti altri, da inserire nelle sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Il gruppo Bartolini (BRT), nato a Bologna nel 1928, è un corriere veloce e affidabile, specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci. Le sue attività principali sono quelle di trasporto nazionale su gomma mentre per quelle di trasporto internazionale si avvale della collaborazione di network esteri con copertura di destinazioni in tutto il mondo.

BRT è una società flessibile e in grado di soddisfare le necessità di tutti i clienti attraverso un’ampia e articolata gamma di servizi che consente loro di avvalersi di un unico interlocutore per tutte le esigenze di supporto logistico e distributivo, grazie ad un sistema informativo all’avanguardia che collega le oltre 180 filiali presenti in Italia. Per verificare nello specifico tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui