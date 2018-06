editato in: da

È, ormai da anni, uno dei temi di attualità politica più discussi in assoluto. E, forse proprio per questo, uno nei quali è più difficili districarsi e avere risposte chiare e puntuali. Riuscire a capire quando andrai in pensione e quanto percepirai di pensione è un’operazione degna dei migliori cervelli in circolazione. Le continue modifiche legislative, infatti, alzano o abbassano l’età pensionabile, aumentano o diminuiscono il totale che percepiremo una volta abbandonato il mondo del lavoro. Insomma, l’unica certezza è che non c’è certezza né su quando si andrà in pensione, né su quanto si percepirà di pensione.

Però, esiste un modo per ridurre questa incertezza e risponde al nome di welfare complementare. Sempre più lavoratori, infatti, ricorrono a polizze e soluzioni previdenziali che rendano meno incerto sia il presente sia il futuro. Sottoscrivendo una polizza previdenziale o di welfare complementare, infatti, si potrà fare buon viso a cattivo gioco e avere la certezza di un reddito anche in caso di seri infortuni che possano compromettere la propria capacità di lavorare. Non solo: soluzioni di welfare complementare come Meno20 Più Protetti di Reale Mutua consentono di proteggere anche la propria abitazione e assicurarsi un’assistenza sanitaria privata.

L’importante, tanto nel caso della previdenza complementare come in quello del welfare complementare, è giocare d’anticipo. Anche se si ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si pensa di essere al riparo da qualunque problema, la sottoscrizione di una polizza come Meno20 di Reale Mutua, permetterà di affrontare con maggior tranquillità e sicurezza sia il presente sia il futuro. Insomma, grazie al welfare complementare si potrà affrontare con maggior spensieratezza il futuro senza doversi chiedere continuamente quando si andrà in pensione (comunque, se vuoi scoprirlo, usa il calcolatore età pensionabile qui di seguito).

